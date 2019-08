A McLaren szerint jelenleg lehetetlen megközelíteniük a Mercedest

A Forma-1-ben mindig is voltak top-és közép-csapatok, valamint a mezőny utolsó felében szereplő istállók. Az idei szezonra minden eddiginél szorosabbá vált a középmezőny, és pillanatnyilag csak a Williams lóg ki a sorból. Ugyanakkor a top-csapatok drasztikus különbséggel vezetnek a kisebbek előtt, akiknek sokszor minimális esélyük sincs ellenük.

A Liberty Media pontosan ennek a problémának a megoldásán dolgozik, és 2021-től az új szabályokkal akár sokat is változhat a helyzet, de az is forgatókönyvek között szerepel, hogy összességében minden marad ugyanúgy a differenciákat tekintve. Carlos Sainz Jr., a McLaren spanyol versenyzője talán a legjobb autót vezetheti a középmezőnyből, de ez is nagyon kevés ahhoz, hogy látótávolságba kerüljenek a top-istállók.

„Nem hiszem, hogy idén elhagynánk a középmezőnyt. Ehhez 0.5 másodpercet kellene találnunk, ami hihetetlenül nehéz.” - ismeri el Sainz a lapunknak adott interjújában, de természetesen továbbra sem adja fel a harcot, hogy valahogy odakeveredjen a dobogó környékére, amire a Német Nagydíjon jó esélye volt, de annak harmadik fokát nem ő, hanem Daniil Kvjat húzta be a Toro Rosso-Hondával.

„Valójában még soha nem láttam olyat, hogy egy csapat ekkorát ugrott volna előre a szezon során. Ehhez egy teljesen új autóra lenne szükség, így ez az ugrás csak egyik idényről a másikra lehetséges. Azt is láthatjuk, hogy a Renault-nál milyen nehéz elmozdulni a középmezőnyből. Évek óta próbálják ezt megtenni, de valamilyen okból mindez rendkívül nehéz. Szóval tudjuk, hogy nem lesz könnyű.”

A 2021-es szabályváltozások és a költséghatár azonban lehetőséget adhat, még akkor is, ha csodát nem várhatunk. A McLaren élni szeretne ezzel, és bízik benne, hogy újra az élmezőny tagjai lesznek: „Nagyon remélem, hogy így lesz. Úgy gondolom, a csapat jobban teljesít, mint azt a jelenlegi eredmények mutatják. Ez még a jelenlegi szabályok mellett is így van. Ha mindent képesek vagyunk a helyére rakni, akkor legalább 0.6-0.7 másodpercre kell lennünk a Mercedestől.”

„Az új szabályoknak köszönhetően azonban minden csapat közelebb kerülhet egymástól. Ez jó, mert jelenleg a különbség a top-és közép-csapatok között túl nagy.” - zárta a mondandóját Sainz, akinek a szerződése 2020-ra is érvényes a McLarennel, de az új szabályok életbelépésekor akár máshol folytathatja tovább.

