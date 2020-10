A McLaren szerint is taszítják a gyártókat a Forma-1 motorszabályai

Andreas Seidl szerint az új szabályok, amiket 2026-ban bevezetnek majd, kulcsfontosságúak lesznek az új beszállítók bevonzása érdekében. A Honda kivonulásával 2021 után csak három gyártó marad a Forma-1-ben, új érkező pedig nem látható – a Volkswagen tanulmányozta a lehetőséget, de végül nem vállalták.

Seidlnek, aki a Porschénél dolgozott a McLaren előtt, többek között a Forma-1-et a jövőben vezető Stefano Domenicalival is, jó rálátása van arra, hogy a gyártóóriás hogy tekint a sportra, de nem akart részletekbe menni:

„A Porschéról semmit sem mondhatok. Ha az összképet nézzük, szerintem nem reális, hogy a Forma-1-be új gyártó szálljon a következő években, a jelenlegi szabályok alatt, mert hatalmas idő és pénzbefektetésbe kerülne egy versenyképes csomagot összeállítani. Túl sokba kerülne.”

„Kulcsfontosságú lesz véleményem szerint, hogy a Forma-1 és az FIA a csapatokkal és a motorszállítókkal – illetve az esetleges új érkezőkkel – közösen tervezze meg a motorokra vonatkozó új szabályzatot.”

„Elsősorban kétféle irányba lehet menni szerintem: az egyik, hogy a jövőben is csúcstechnológiás motorok lesznek a Forma-1-ben, amely így a személyautók fejlesztésére is kihat. A másik az, hogy kevésbé összetett és jóval olcsóbb motorokat készítünk. Ez lesz a kulcskérdés, aminek a megválaszolása után beszélhetünk majd esetleges érkezőkről.”

Seidl szerint a Forma-1 jelenlegi állapota az új Concorde-egyezmény aláírása és a költségvetési plafon bevezetése miatt rendben van: „Szerintem az F1 platformja minden eddiginél nagyobb. Ami a csapatok oldalán történt például, hogy aláírtuk az új Concorde-ot.”

Sparks fly from the front wing of Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Előrenézve is elég sok pozitívum van, érkezik a költségvetési plafon, ami segít, hogy fenntartható maradjon a platform és megtérüljenek a befektetéseink. Ennek a következő lépése a következő motorszabályzat. Fontos, hogy mindhárom jelenlegi beszállítóval legyen párbeszéd.”

„Ugyanakkor fontos, hogy a Forma-1 az autóipar szereplőivel, vagy a lehetséges többi beszállítóval is egyeztessen, a magáncégekkel is, hogy lássák, mi lesz a megfelelő irány. Ezzel kapcsolatban eddig is voltak jó költségcsökkentő és egyszerűsítő intézkedések, hogy az Ilmor és Cosworth-féle gyártóknak is vonzó legyen a sorozat.

Seidl arra is nyitott lenne, amit Cyril Abiteboul vetett fel, azaz, hogy a 2026-ban esedékes újraszabályozást hozzák előre: „Amennyiben ez segíti a jelenlegi motorszállítókat és akár újakat is a sorozatba hozni, akkor teljes mellszélességgel kiállunk mellettük.”

