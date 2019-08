A McLaren szerint gumitémában a farok csóválja kutyát

A Pirelli idei, vékonyabb futófelületű abroncsai rengeteg témát szolgáltattak a szezon első felében, még az is felmerült, hogy a csapatok visszaszavazzák a tavalyi abroncsokat. Ebben a törekvésben a Ferrari és a Red Bull járt az élen, az olasz és az osztrák istálló ugyanis komoly meggyőződéssel állította, hogy a megváltozott abroncsok jobban fekszenek a Mercedes idei csomagjához, míg a Haas egyenesen a gumikra fogta a 2019-es autó következetlenségét.

A McLaren azonban azok közé a csapatok közé tartozik, amelyek vitatták a régi abroncsok visszatérésének jogosságát, a Motorsport.com-nak nyilatkozó igazgató szerint egy kicsit túl van lihegve a téma.

"El kell ismerni, hogy a gumik kérdése bonyolult, de kezd kialakulni egy tendencia, mert meghatározott célok és meghatározott eredmények vannak, amit hajlamosak vagyunk az abroncsokra fogni. De ez szerintem a helyzet túl leegyszerűsítése, és inkább méltányos kérdésekre lenne szükség az eredmények kapcsán, nem pedig csak egyszerűen a matematikát alkalmazni, 'itt akarok lenni, itt vagyok, ez a különbség, és ez a gumi hibája'" - jelentette ki Andrea Stella.

"A feladat része megismerni a gumikat, minden kategóriában, és nekünk is sokszor felmerült már ez a kérdés. Persze nem tudjuk pontosan, hogy a mi problémánk mekkora más csapatokéhoz képest, de más csapatok hangosabbak is a témában" - mondta a McLaren vezetője. James Key, a McLaren technikai főnöke szerint a gumikezelés tudomány, de kell hozzá egy kis szerencse is.

"Néha nem tudod megjósolni, hogy mi vár ránk a következő évben. A Pirelli jó munkát végez azzal, hogy Abu Dhabiban tesztelési lehetőséget ad a csapatoknak, de ez egy egészen más típusú pálya, mint amivel a téli teszteken találkozunk. Van pár szakértő a csapatban, de ez egy nagyon alapos megközelítést igényel, hogy biztosan tudjuk, hogy hogyan fognak viselkedni, és annak fényében módosítsunk a hétvége folyamán" - jelentette ki Key.

"Személy szerint a számomra ez egy nagyon jó referenciapont a következő évre, mert vannak dolgok, amik versenyképessé teszik a gumikezelést, és biztosítanunk kell, hogy ez jövőre is meglegyen" - mondta Key. "Ez olyan elem, ami minden csapatnál azonos. Tehát azt kérni, hogy cseréljük ki az abroncsokat, mert az nem passzol az autóhoz, az olyan, mint amikor a farok csóválja a kutyát."

