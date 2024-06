A McLaren szerint ezért lenne érdemes leigazolni Sainzot a rivális csapatoknak

Stella természetesen jól ismerheti a spanyol pilótát, hiszen a McLarennél két éven át dolgoztak együtt, mielőtt Sainz a Ferrarihoz szerződött volna. Ez az időszak azonban négy közös szezon után véget ér majd, hiszen a Scuderia Lewis Hamiltont választotta másik versenyzőjének.

Hogy a háromszoros győztes hol folytathatja pályafutását, az egyelőre kérdéses, de az opciói jelentősen csökkentek az utóbbi időszakban. Sergio Perez szerződéshosszabbításával a Red Bull-os lehetőség lényegében lekerült az asztalról, a Mercedesnél pedig Toto Wolff kijelentette, hogy ők már Andrea Kimi Antonellire fókuszálnak.

Emiatt pedig igazi élcsapatnál már nincs helye Sainznak 2025-re, így a tényleges lehetőségei között az Audi és a Williams szerepel. James Vowles csapatfőnök egyértelművé tette, hogy ők szívesen látnák Sainzot az istállónál, az Audi pedig már régóta akarja őt.

Bárki is lesz azonban a befutó, Stella szerint jól fognak járni Sainzcal, aki számos tulajdonságával kiemelkedik. „Carlos érdekes versenyző, de elsősorban azt emelném ki, hogy mennyire racionális pilóta. Egy tervet kell kidolgoznia a fejében arról, hogyan lehet a leggyorsabban teljesíteni egy kört, hogyan lehet a leggyorsabban versenyezni. A megérzései mellé rengeteg józan ész is társul.”

„Ez pedig amiatt fontos, mert a megfontolt mérlegelés mellé még könnyű is vele kommunikálni, és így a csapat is tisztábban látja, mire gondol a versenyző, milyen lehetőségeket vagy problémákat lát. Rendkívül jól kommunikálja, és így a csapat is jobban tudja azt kezelni. Számunkra tehát ő egyértelműen az egyik vezető alakja volt a csapat fejlődésének ezen tulajdonságai miatt” – méltatta Sainzot Stella.

