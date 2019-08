A McLaren szerint a szélcsatorna az egyik titok

A McLaren idén jelentős átalakításon esett át, és az új vezetés gyorsan világossá tette, hogy az új szélcsatorna prioritást élvez a terveket illetően. A wokingi istálló hosszú ideje a Toyota létesítményét használja, de a fejlődés érdekében ezt a jelentős innovációt alapvető fontosságúnak nevezte Andreas Seidl. James Key technikai igazgató szerint a szélcsatorna jelentősége szükségessé teszi, hogy a McLaren beruházzon.

"Ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy amikor Andreas csatlakozott, ez lett az egyik legnagyobb projekt. Fontosnak tartottuk megtárgyalni a részleteket, és pozitív visszajelzést kaptunk a részvényesektől is. Nagyon jó kapcsolatunk volt a Toyotával az elmúlt 10 évben, nagyon jó szolgáltatást kapott a csapat, de a tény, hogy a csatorna elöregszik összehasonlítva a többi F1-es csapat által használt szélcsatornával. Ez az egyik kis titok, ami rejtve marad, de ha megnézzük, hogy mekkora technológiai fejlődés van, ami megváltoztatja a szélcsatornás teszteket" - jelentette ki Key.

"Ha azt akarjuk, hogy a csapat fejlődjön, megfelelő körülményeket kell teremteni. Volt pár lehetőség, de a legkézenfekvőbb az volt, hogy a wokingi telephelyünkön sajátot építsünk. Erre nagyon egyetértő, támogató visszajelzést kaptunk, hogy Andreas és Zak (Brown) ebbe az irányba induljon. Még ha változnak a szabályok, akkor is fontos, hogy a legkorszerűbb létesítmény álljon a rendelkezésünkre" - jelentette ki a technikai igazgató.

"A CFD és a szélcsatorna együtt nagyon jól kiegészíti egymást, és nekünk frissíteni kellett ezen a téren. A számítógépes elemzés nagy segítség megmutatni, hogy mi is zajlik az autó körül, de kell a szélcsatorna molekuláris felbontása a valódi levegővel. Ez a két lehetőség kiegészíti egymást, és alapvető fontosságú a fejlődés érdekében. Azt hiszem most új technikák és technológiák után nézünk, hogy a szélcsatornák legújabb generációjával is megismerkedjünk" - mondta a technikai igazgató.

