A McLaren szerint a csapatok idén még nem mennek el a határokig

2022-ben igazából mindenki a nulláról indul, mivel olyan jelentős mértékű szabályváltozások érkeznek, amelyek miatt nem igazán lehet alapozni sem a korábbi autókra, sem pedig a velük elért sikerekre.

A módosítások célja az, hogy a mezőny közelebb kerülhessen egymáshoz és szorosabb legyen a küzdelem, mindezt pedig az idénre már 140 millió dollárra csökkenő költségsapka mellett kell megoldani.

Ezen okból, illetve azért, mert az autók még annyira újak és némileg ismeretlenek lesznek, Key arra számít, hogy az igazi határfeszegetés majd csak 2022 után fog következni. „A december mindig egy stresszes időszak a csapatoknak és az FIA-nak is, mert ilyenkor végzik az összes tesztet” – idézte a szakember szavait a Motorsport-total.com.

„A költségvetési limit és a teljesen új autók miatt viszont nem feltétlenül fogod feszegetni a határokat. Talán 2023-ban vagy 2024-ben, amikor már minden megszilárdult kicsikét, és jobban megszoktuk ezt az új környezetet.”

Ezeket a regulákat eredetileg 2021-ben akarták bevezetni, de aztán a járvány miatt halasztani kellett egy évvel, az alakulatok viszont így is régóta dolgoznak már az autókon. Ennek a munkának a legnagyobb része azonban eddig a szimulátorban és a virtuális térben zajlott.

Mivel azonban közeledik a szezonkezdet, a csapatok máris elkezdtek apró információmorzsákat megosztani, átmentek a törésteszteken, így nemsokára minden valósággá válik, mondja Key.

„A dolgok lassacskán nagyon is láthatóvá válnak. Az autók nagyon is élnek és valóságosak. Eddig csak digitálisak voltak, de most már kézzelfoghatóak.” Key szerint pedig az is elképzelhető, hogy valaki nagyon betalál az idei szabályokba, még mielőtt kialakulna egy ideális fejlesztési irány.

