A McLaren szavazata döntő lehet a fordított rajtrács kapcsán

Hogy a jövő évben láthassunk fordított rajtrács alapján induló versenyeket, a javaslatot ’abszolút többséggel’ kellene elfogadnia az F1 Bizottságnak. Ez azt jelenti, hogy a 30 szavazatból 28-nak támogatnia kellene az ötletet.

Szavazati joggal a 10 csapat, 10 F1-et képviselő személy valamint 10 FIA-képviselő rendelkezik. Ha tehát legalább három csapat ellenzi az ötletet, akkor a szabályt nem vezethetik be.

A Mercedes és a Racing Point korábban már kinyilvánította nemtetszését a fordított rajtrács kapcsán. A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl most kijelentette, ők is az újítás ellen fognak szavazni, amivel el is döntenék a kérdést.

„A McLaren álláspontja egyértelmű a dologgal kapcsolatban” – mondta Seidl. „A Forma-1 számunkra mindig is olyan bajnokság volt, ahol mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és ahol a leggyorsabb autó és a leggyorsabb versenyző kezdi az élről az adott versenyt. Ha a vasárnapi versenyen minden rendben megy, akkor pedig szintén a leggyorsabb versenyző szerzi meg a győzelmet.”

„Emiatt abszolút nem támogatjuk a fordított rajtrács bevezetésének ötletét.”

Mivel a következő évben az erősorrendet illetően nem várható érdemi változás, az F1 a fordított rajtráccsal szeretné változatosabbá tenni a versenyeket. Seidl úgy véli, a 2022-ben érkező új technikai szabályzat jó lehetőséget kínál arra, hogy a versenyek izgalmasabbak legyenek anélkül, hogy „mesterséges” eszközökhöz kellene folyamodni.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„El kell fogadnunk, és el kell ismernünk azt a munkát, amit a Mercedes az elmúlt két évben végzett azért, hogy így dominálja a bajnokságot” – mondta a német. „Megérdemlik a sikereiket, mivel magasan ők végezték a legjobb munkát. Jobban dolgoztak mindenkinél. Innestől kezdve a többiek dolga, hogy ledolgozzák a hátrányt.”

„Tisztában vagyunk vele, hogy a következő év egyfajta átmenete év lesz. A mezőny elején nem várható jelentő változás az erősorrendben. Ahogy néhány hete mondtam, a költségsapkával és a 2022-es új szabályokkal szerintem a küzdelem szorosabb lesz, ami jó dolog. Ezért gondolom, hogy nem lenne helyes döntés most egy mesterséges, elkapkodott megoldással operálni.”

A McLaren szavazata nélkül az F1 elméletben nem vezetheti be a módosítást, mivel nem lesz meg az abszolút többséghez szükséges 28 szavazat. Seidl elmondta, „a sportszabályzat megváltoztatásának folyamata világosan megfogalmazott keretek között zajlik. A beszélgetést természetesen zárt ajtók mögött fogjuk megejteni.”

„Ami minket illet, egyáltalán nem támogatjuk ezt az irányt” – nyomatékosította Seidl.

