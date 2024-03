A McLaren számára csak a következő idény hozhatja el a nagy dobást

Stellának sikerült a mezőny második felében küszködő csapatból egy igazi élcsapatot kreálnia az elmúlt idény folyamán, hiszen az MCL60-ra felkerült ausztriai és szingapúri fejlesztési csomag szinte teljes egészében átformálta az autót és rendkívül versenyképesség tette őket.

A csapat célja ezek után az volt, hogy az idei szezonra még tovább erősödjön, ami sikerült is nekik, bár a közvetlen riválisokhoz képest nagyjából hasonló a helyzetük, mint az előző idény végén, vagy talán még picit rosszabb helyzetben is vannak, hiszen a Ferrari jelenleg egyértelműen jobbnak tűnik náluk, a Red Bull pedig továbbra is messze az élen jár.

Miközben az idei MCL38 a gyors kanyarokban továbbra is a mezőny egyik legjobbjának számít, a lassabb fordulókat Lando Norris és Oscar Piastri elmondása szerint sem kedveli, emellett pedig az egyenesekben még mindig sok időt buknak a nem túl acélos aerodinamikai hatékonyságuk miatt.

A gondokat orvosolni próbáló fejlesztések persze már úton vannak, és a tervek szerint a hatodik vagy hetedik futam környékére fognak befutni, de Stella ettől függetlenül arról beszélt, hogy a teljes csomagjuk vélhetően majd csak a következő idényben fog összeállni.

„Ugyan a fejlesztések valamennyit javítani fognak a gyengeségeken, de több munkára van még szükség. Van még pár év ezekkel a szabályokkal, így szerintem még legalább egy évbe fog telni, mire teljesen meg tudjuk oldani az egyensúlyi problémákat.”

„Remélhetőleg ennek hála rendkívül versenyképesek leszünk 2025-ben, de úgy gondolom, ez az egész feladat fontos lesz, hiszen meg kell értenünk a módszerek szemszögéből, hogy miként kell fejleszteni egy autót. A kérdést tehát az jelenti, miként tudod megakadályozni, hogy ugyanezek a gondok vagy gyengeségek 2026-ban is felüssék a fejüket?”

„Igazán kifizetődő munka zajlik jelenleg a McLarennél, melynek a rövid és hosszú távú befektetések is részét képezik” – zárta gondolatát az olasz csapatvezető.

A McLaren ettől függetlenül azért nincs annyira rossz helyzetben, mint mondjuk az Alpine, akikkel két éve még a konstruktőri negyedik helyért csatáztak.