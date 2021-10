A McLaren reméli, hogy az F1 2022-es naptára segít elkerülni a csapattagok „kiégését”

Az F1 október 15-én, az FIA Motorsport Világtanácsának következő ülése után teszi közzé a 2022-es versenynaptárát. A héten Stefano Domenicali, az F1 vezérigazgatója elmondta, hogy az F1 23 futamot tűzött ki célul, amelyet az idei szezonnál tömörebb időkeretbe foglalnának.

Ez azt jelenti, hogy több lesz a sokak által gyűlölt triplahétvége, de vannak olyan elképzelések, hogy az F1 átrendezi a futamok sorrendjét, hogy a lehető legideálisabb munkaterhelés mellett dolgozhassanak a csapatok, ezáltal biztosítva a megfelelő mennyiségű pihenést az emberek számára.

„Az ötlet az, hogy biztosítsuk a megfelelő ritmust a naptáron keresztül” - mondta Domenicali a Sky-nak. „Természetesen vannak az időszakokkal kapcsolatban kérdések még, mely arról szólnak, hogy a lehető legjobb ütemben kövessék egymást a hétvégék. Egy dolgot mondhatok, anélkül, hogy túl sok mindent felfednék, hogy jövőre a szezon március közepén kezdődik és november közepén érhet véget” – folytatta.

Több triplahétvégét is kilátásba helyeztek, melyet nem minden csapat üdvözölt kedélyesen. Andreas Seidl egyértelműen kifejezte ellenszenvét a triplahétvégékkel szemben, de továbbra is bízik abban, hogy az F1 által elfogadott naptár jó kompromisszumot hoz majd abban, hogy a csapatok ne égjenek ki a szezon során.

„Az ideális naptár egy 20 futamból álló naptár, amelyben talán 15 futam fix eseményként szerepel és lehetőségünk van például öt helyszín között rotálni évről évre, hogy új piacokat vagy helyszíneket is felfedezhessünk. Fontos, hogy amikor ezt a 20 hétvégét ütemezzük, ez fenntartható módon történjen és környezetvédelmi szempontból is fenntartható legyen” – véli a McLaren csapatfőnöke.

„Azt hiszem, Stefano [Domenicali] mindezt megvizsgálja, végül is ez az ő feladata és felelőssége. Nagyon bízunk benne, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt a kereskedelmi érdekek között, amelyek nyilvánvalóan csapatként érvényesülnek, de a saját embereivel, a mi embereinkkel és veletek [a médiával] is törődik, hiszen ti is részei vagytok ennek a cirkusznak” – mondta Seidl.