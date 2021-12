A McLaren próbálta ki a Pirelli LED csíkokkal ellátott dísztárcsáját az abu-dzbai teszten

A Forma-1 eredeti tervei között szerepelt, hogy a 2022-es szabályváltozásokkal érkező dísztárcsákon a GT versenyzésben megszokott LED panelek szerepeljenek, amelyeken kivetíthető lenne az autó aktuális helyezése.

Az ötlet végül nem került be a hivatalos technikai szabályzatba, de nem is tettek le róla az F1-nél, az abu-dzabi teszt keddi napján pedig Lando Norris próbálta ki a McLarennel a technológiát – amelyet a Pirelli F1-es programját vezető Mario Isola szerint a jövőben akár apró hirdetőtáblákként is használni lehetne.

„Már korábban is megfogalmazódott az ötlet, hogy LED paneleket tegyünk a dísztárcsákra, amelyeket akár marketing célból is értékesíthetnénk, hiszen bármit meg lehet jeleníteni rajtuk” – nyilatkozta Isola az Autosportnak.

„Ehhez azonban tesztelnünk kell azokat, mert a kerékfedők is megváltoztathatják a kerekek egyensúlyát – ez azért kiemelten fontos, mert egy rosszul egyensúlyozott kerék vibrációkhoz vezethet.”

„Egy ilyen panelen utána később bármi megjeleníthető lesz: logók, köridő az időmérőn, helyezés a versenyen, bármi, a technológia ezt lehetővé teszi.”

McLaren MCL35M wheel Fotó készítője: Giorgio Piola

Az F1-be 2009 után, a 18 colos kerekekkel együtt érkeznek vissza a kerékfedő tárcsák, amelyek elsődlegesen aerodinamikai célt szolgálnak: ezzel is csökken az autók által generált dirty air, hozzájárulva a jobb versenyzéshez.

Isola azt is hozzátette, hogy az eredeti elképzeléseiken módosítaniuk kellett a csapatoktól kapott visszajelzések alapján:

„Jövőre mindenki egységes felniket fog használni, egységes szenzorokkal, és a kerékfedő tárcsák is egységesek lesznek. Az első általunk készített változat azonban két okból is hibás volt.”

„A kerékfedő tárcsa túl közel volt magához a felnihez, így pedig a szerelők nem tudták megfelelően megfogni a kerekeket a bokszkiállás alatt. A másik probléma az volt, hogy nem tudtunk ballasztsúlyt elhelyezni a kerék külső oldalán, azután, hogy a fedő már felkerült a felnire, ami problémás lehetett volna a versenyhétvégéken. Ezzel a változattal azonban már a felnik hozzáadása után is finomíthatunk a kerék egyensúlyán.”