A McLaren pilótai nem értik, hol marad a tempójuk

A wokingi csapat számára közel sem alakult zökkenőmentesen a bahreini tesztelés, mivel a fékek túlmelegedésével küzdöttek mindhárom nap folyamán. Végleges megoldást pedig továbbra sem találtak, és a nyitóhétvége sem alakul eddig túl fényesen számukra.

Az első edzést a 16. és 17. helyen zárták, miközben az esti etapban Norris a 11. lett ugyan, de Ricciardo a 18., ráadásul idő előtt ki kellett szállnia az autóból víznyomással kapcsolatos problémák miatt.

A nap végén mindkét pilóta bevallotta, hogy helyzetük messze van az ideálistól, és már az is sok munkát igényel, hogy megértsék, miért nem tudják eddig azt a tempót hozni, amilyet előzetesen várhattunk tőlük.

Amikor megkérdezték tőle, hogy a gondok pályaspecifikusak-e vagy inkább az autóval kapcsolatosak, Norris így felelt: „Ötletem sincs. Eddig csak itt mentünk, szóval jelenleg azt lehet mondani, hogy a csomaggal van gond.”

„Ha itt nem lesz jó, akkor sok másik helyen sem, mivel több hasonló pálya van még Bahreinhez, szóval a teljes csomagon kell javítanunk. Meglátjuk, mit tudunk kezdeni a holnapi nap előtt. Sok tempót kell találnunk, ha versenybe akarunk szállni bárkivel is a legjobb tízben.”

Ricciardo eközben már amúgy is lemaradásban van, mivel a teljes bahreini tesztet ki kellett hagynia, de most hétvégén tovább folytatódnak a nehézségei, és úgy érzi, az autó egyszerűen nem azt nyújtja eddig, amire neki szüksége lenne.

„Szerintem összességében hiányzik a tapadás. Az autó rendben van, de ha hiányzik egy kis tapadás, akkor mindig jobban küszködsz, több az elfékezés, és több hiba is csúszik be. Szeretném azt hinni, hogy ennél tudunk jobbat is, de még nincs meg a megoldás.”

A sebességük ugyan nem volt biztató, Norris szerint legalább a fékproblémáikkal sikerült előrelépniük. „Érzésre egyáltalán nem más, a lényeg csak az, hogy kigyullad-e vagy sem. A mai nap egyértelmű javulás volt ezen a téren. Csak azt nem tudom, mekkora” – zárta gondolatát a brit pilóta.

