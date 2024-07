A McLaren példáját követi új fejlesztési csomagjával a Haas

De talán a csapat által megtett lépés, amivel megoldották a túlzott gumikopás problémáját, nem is olyan biztató, mint a tény, hogy a fejlesztéseik is működnek. A múltban volt problémájuk azzal, hogy a csomagjaik nem hozták, amit vártak tőlük, idén azonban nem ez a helyzet.

A Kínában bemutatott első csomagjuk pontosan azt hozta, amit vártak tőle és most a Brit Nagydíjon is hoztak egy újabb adag alkatrész, mely az első szabadedzés alapján egy újabb lépést jelent a csapat számára.

A módosítások központjában az oldaldoboz légbeömlőjének alakváltása áll, ahol a csapat eltüntette a kinyúló alsó szélt (alul, jobb oldalon). Azonban érdekes módon a csapat már a nyílás felső részét hosszabbította meg és egy megszokottabb réssel helyettesítették.

Ezzel, ahelyett, hogy a Ferrari P-alakú légbeömlőjét követnék, a McLaren MCL38-on látott megoldáshoz hasonlóra váltottak. Ahogy a többi csapatnak, akik idén a McLaren megoldására váltottak, vélhetően a Haasnak is meg kellett változtatnia a belső komponensek elrendezését, hogy a legtöbbet hozzák ki belőlük, így a hűtés és a belső aerodinamika is átalakulhatott, valószínűleg azonban az amerikai gárda messze nem olyan radikális, mint mások.

Az új elrendezés miatt az oldaldoboz teljes egészét át kellett alakítani az alatta lévő réssel és az övvonallal együtt, bár az alakja nagyjából ugyanolyan marad mindnek. Emellett az oldaldoboz tetején lévő panelt egy több nyílással rendelkezőre is le lehet cserélni a hűtési igényeknek megfelelően.

Ezekkel együtt a csapat a padlólemez dizájnját is frissítette, nem csak annak alsó oldalának alakját és méretét érintve, a szegélyek és a padlólemez szélén lévő szárny kapcsolódása és alakja is megváltozott. Utóbbi változásai azonban nem alapvetőek, pusztán szélesebb lett, mint korábban volt, hogy együtt álljon a mellette a padlólemezen lévő apró változásokkal.

Haas VF-24 sidepod and floor comparison Fotót készítette: Uncredited

Mindezek azt is jelentik, hogy a padlólemez széli szárny elején lévő felhajtott, megemelt rész és az itt található lemezkék is szélesebbek lettek, hogy kihasználják az első részeken végrehajtott módosításokat. Emellett a visszapillantó tükör külső tartóelemének helyzete is változott, ez belülre lett hozva az oldaldoboz légbeömlője felett megváltozott panel miatt.

Ahogy a fenti képen is látható, a két autó két különböző csomaggal tesztelt az első szabadedzésen, egymás mellett kiértékelve, mennyit hoznak az új alkatrészek. Komacu Ajao csapatfőnök azt mondta, minden jel arra mutat, hogy a változtatások segíthetnek nekik továbbra is a pontszerzők között maradni:

„Hacsak a dolgok nem fordulnak rosszra, harcban lehetünk a pontokért. Ha mindig ott leszünk és jó versenyeink vannak, akkor esélyünk lesz a kilencedik, tizedik helyre mindenhol és ez az, amit meg akarunk célozni.”