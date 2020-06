A McLaren óvatos: nem biztos, hogy teljesen olyan lesz a szezon, mint remélik…

A Forma-1 egyelőre nyolc verseny helyszínét és dátumát tudta megerősíteni, és a sport Ausztriában indulhat útra július 5-én a várakozások szerint pedig a következő napokban újabb futamok dátumáról ránthatja le a leplet a sport.

A Forma-1 vezérigazgatója, Chase Carey folyamatosan arról nyilatkozik, hogy legalább 15 verseny fog szerepelni a versenynaptárban, azonban egyelőre Európán kívüli versenyt egyelőre nem tudott ütemezni az F1.

Amikor a McLaren vezérigazgatóját, Zak Brownt arról kérdezték, mennyire lettek volna nehéz helyzetben a csapatok, ha nem indul újra a szezon, Brown azt mondta, pénzügyileg rendkívül nehéz helyzetbe kerültek volna.

„Azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz lett volna. Már így is rendkívül nehéz volt rengeteg csapatnak a mostani helyzet, amelybe mi is beletartozunk, hiszen mi is átmentünk azon, amin. Azt gondolom, hogy óvatosak vagyunk a versenyzés kezdetével kapcsolatosan, és nem gondolom, hogy lenne garancia arra, hogy annyi versenyünk lesz, mint amennyit remélünk.” – mondta Brown az F1 podcastjének.

„Szerintem sikerül ennyi versenyt rendezni, de azt már nem gondolom, hogy az első versenytől kezdve visszatérhetünk a normál kerékvágásba, tehát nagyon óvatosnak, nagyon gondosnak kell lennünk, be kell tartanunk a szabályokat és konzervatívnak kell lennünk.”

„Nyilvánvalóan mindannyian izgatottak vagyunk amiatt, hogy újra versenyezhetünk. Szerintem a sport gyógyító hatással van a világra, és a TV-s számaink és a követőink számai is erősek lesznek – már most is rengeteg visszajátszást lehet látni a sport világából!”

„Azt gondolom, hogy leszegett fejjel kell biztosra mennünk azt illetően, hogy végig tudjuk csinálni az évet. Mindnyájan túléltük a dolgot, mert kiváló munkát végeztünk az utóbbi 3-4 hónapban, viszont nem állhatunk meg, folytatnunk kell.”

Brown úgy gondolja, hogy a koronavírus-járvány miatt megváltoztatott szabályok jó hatással lesznek a sportra, és kiváló eredmény volt a Forma-1-től a költségvetési sapka alacsonyabbá tétele.

„Elégedett vagyok a végkimenetellel. Azt gondolom, hogy a Forma-1 most már sokkal fenntarthatóbb, és ennek eredményeként versenyképesebb lesz a mezőny, és végül a szurkolók jönnek ki a „COVID-szezon” győzteseként.”

„És azt gondolom, ha a szurkolók nyernek, azzal a sport is nyerni fog, mivel így több szurkoló lesz, újak is csatlakozni fognak hozzájuk, akik nézni fogják a versenyeket a TV-ben, így pedig több ország akar majd F1-es futamot rendezni, és több szponzor akar majd csatlakozni a sportba.”

„Tehát jól dolgozott az egész ipar. Nem volt könnyű a helyzet, nem mindenki értett egyet mindenkivel, de szerintem jól sikerült a „landolás”.”

A Haas, Alfa Romeo, Williams trión kívül a McLaren volt az egyetlen csapat, amely nem tesztelt sem a 2020-as, sem a 2018-as autójával. Brown viszont úgy gondolja, hogy Carlos Sainz Jr. és Lando Norris nem kerül hátrányos helyzetbe azért, mert nem teszteltek F1-es autóval.

„Nem hiszem, hogy ez hátrány lenne. Ezt az alapján mondom, amit Carlostól és Landótól hallottam. Megkérdeztem őket, kicsit gokartoztam velük, és ők ketten F3-as teszten is részt vettek.”

„Mindketten kiváló sportolók, és mindketten körülbelül azon a véleményen vannak, hogy öt kör alatt vissza tudnak állni. Azt gondolom, hogy ha azon a szinten vagy, mint amelyen ők vannak, nem telik bele sok időbe, mire újra rá tudsz állni a gázpedálra.” – így Brown.