A McLaren némileg módosított festéssel gördült pályára Bahreinben

Még februárban lehettünk szemtanúi a McLaren nagyszabású bemutatójának, ahol az F1 mellett az IndyCarba és az Extreme E-be szánt festésüket is leleplezték. Ezek mindegyike hasonló dizájnra és színsémákra alapul.

Az eredeti 2022-es autójuk a már jól megszokott papaya színben pompázott, miközben a tavalyi sötétebb kéket most egy világosabb árnyalat váltotta, és a fekete is hangsúlyosabb szerepet kapott.

Bahreinben azonban már egy valamelyest áttervezett verzióval hajtottak pályára, és a fekete az MCL36 még több részén jelenik meg, emellett pedig új szponzorfeliratok is felkerültek rá.

Míg az eredeti változatnál a motorborítás legnagyobb része papaya volt némi türkizzel, most már főként fekete lett, ráadásul rajta az egyik új hibrid szuperautójukat, a McLaren Arturát hirdetik.

Emellett változás látható még a rajtszámok esetében is, melyek a cápauszony végén most már narancssárgák, miközben korábban azok türkizkékek voltak. Végezetül pedig a hátsó szárny véglapjai most már teljesen feketék a korábbi kék helyett.

Az autó oldaldobozairól és első szárnyvéglapjairól pedig eltűnt a Velo logója, helyét pedig a British American Tobacco „A Better Tomorrow” megnevezésű szlogenje vette át. Hogy pontosan miért került sor ezekre a változásokra, azt egyelőre nem tudni, de talán a teszt során majd magyarázatot kapunk rájuk.

Egyelőre a McLaren csak annyit mondott, hogy ez egy természetes evolúciója a festésüknek, és a szezon során még további módosítások is várhatóak.

