A McLaren nem tart attól, hogy elveszítik Lando Norrist

Lando Norris 2019-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, és Carlos Sainz távozása után Daniel Ricciardo mellett is a McLaren vezérévé vált. A wokingi csapat Norris teljesítményét idén egy 2025 végéig szóló szerződéssel jutalmazta, annak ellenére, amit Norris alá is írt, annak ellenére, hogy – felületesen – a Red Bull is érdeklődött iránta.

A McLarent rendbe kapó Andreas Seidl csapatfőnök azonban már januártól visszateszi a székhelyét Hinwilbe, ahol a Sauber vezérigazgatójaként készítheti elő az Audi 2026-os belépését a Forma-1-be.

Mivel jelenleg úgy néz ki, hogy a McLaren a következő motorformula bevezetése után sem számíthat gyári támogatásra, azonnal felvetődött az F1-es közbeszédben az, hogy Norrisnak is az Audihoz kéne szerződnie a 2026-os szezonra.

A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown tisztában van azzal, hogy a még mindig csak 23 éves Norris nagyon vonzó célpont lehet a pilótapiacon, de szerinte a McLaren képes lesz teljesíteni azokat a célokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy Norrist a fedélzeten tarthassák.

„Nem, mert meg vagyok győződve arról, hogy képesek leszünk győztes autót adni neki” – mondta Brown arra a kérdésre, hogy tart-e Norris elvesztésétől.

„Hosszú távú szerződésünk van vele, jól érzi magát itt. Nem csak ő helyez ránk nyomást, nekünk is ugyanannyira sokat jelentene, ha győztes autót tudnánk létrehozni. Még időbe telik, mire eljutunk erre a pontra, de ezzel ő is tisztában van.”

„Ő is vállalta, hogy velünk együtt vesz részt ebben a folyamatban, és szerintem még kicsit korai lenne az elvesztésén aggódni.”

Brownt azt is lenyűgözte, ahogyan az „érett” Norris tisztában volt a tudattal az F1-es pályafutása elején, hogy nem biztos, hogy szupersztár lesz belőle, de a folyamatos fejlődésével sikerült meggyőznie a McLarent a kvalitásairól.

„Láttuk már egy párszor, hogy voltak, akik mindent megnyertek az F1 felé vezető úton, de aztán nem is lehetett beazonosítani, hogy miattuk, vagy a körülmények miatt nem lettek sikeresek az F1-ben. Jan Magnussen minden sorozatban dominált, de az F1-ben nem jöttek össze nekik a dolgok. Jos Verstappen ugyanez. Lando is remek volt a juniorsorozatokban, és én vagyok a legboldogabb, hogy már nem csak a tempója miatt ilyen remek versenyző.”

„Nagyon keveset hibázik és a versenyeken is erős teljesítményt nyújt. Az első évében szerintem még nem rakta ki eléggé a könyökét, de azóta sokat változott, és sokkal erősebb karakter lett a versenypályán.”