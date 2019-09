A McLaren nem tagadja, hogy fütyültek a versenyigazgatóra

A forma-1-es Olasz Nagydíj időmérője ritkán látható jeleneteket tartogatott, a Q3 végén a mezőnyt egyáltalán nem a sebesség fokozása érdekelte, ahogy annak lenni kellett volna, ehelyett egymást felülmúlva lassítottak a gyors körre való felvezetőn. Ennek oka, hogy senki sem akart szélárnyékot adni a másiknak, ezzel rontva a saját és jelentősen növelve a riválisok lehetőségeit. Végül csak Charles Leclerc és Carlos Sainz húzott el a pepecselőktől, akik kivétel nélkül lemaradtak a javítási lehetőségről.

Végül három versenyző viselkedését vizsgálták csak, ám Nico Hülkenberg, Lance Stroll és Carlos Sainz Jr. is megúszta büntetés nélkül. Michael Masi versenyigazgató szerint pedig készültek a Belgiumban tapasztalt anomália megfékezésére, a jelek szerint hatástalanul. Andreas Seidl, a McLaren első embere pedig el is árulta, hogy a csapatok valóban nem hallgattak az FIA-ra.

"A kvalifikáció előtt kaptunk egy feljegyzést a versenyigazgatótól, hogy maradjunk a safety car körideje fölött, de ez nem volt elég. Eléggé meg is lepődtünk, amikor a vita oda jutott, hogy Carlos lenne a főkolompos, de ha alaposan megnézzük a felvételeket, akkor láthatjuk, hogy mind a kilenc pilóta, aki akkor a pályán volt, érintett a történtekben, volt, aki kevésbé, volt, aki jobban. A végeredmény végül is rendben volt, így volt a legjobb, hogy senki sem kapott büntetést. Erre az esetre valamilyen megoldás, vagy javaslat szükséges" - jelentette ki Seidl.

A szombati nap után a stewardok nagyon zsúfolt napja volt vasárnap is, a futamon is egy sor büntetést kellett kiosztaniuk. "Ahogy azt én mindig is mondtam, szerintem nagyon jó munkát végeznek, a versenyigazgató is, aki viszonylag új ezen a poszton. Őszintén mondom, hogy szerintem nagyszerű munkát végez, ahogy kommunikál a csapatokkal, hagyja megnyilvánulni őket. Szóval Michael Masi valóban nagyon jó a posztján. Aztán nekem az is fontos a stewardok munkájában, hogy következetesek legyenek, mert mindig lesznek döntések, amiket vitatni fognak. De én most valóban semmi vitatni valót nem találtam" - mondta a McLaren első embere.

A hétvégén előkerült a nemrég bevezetett fekete-fehér zászló, amelyet Charles Leclerc kapott meg figyelmeztetésül a Lewis Hamilton elleni védekezése miatt. A Mercedesnél vitatták a monacói manővereinek a szabályosságát, és még maga Leclerc is elismerte, hogy a szabályosság határán táncolt, de szerinte ez még belefér a küzdelembe. Seidl szerint ez a fejlemény is csak jót tesz a versenynek. "Ez szerintem jó ötlet, és ezt bizonyítja a sok megbeszélés a csapatok, a versenyigazgató és az FIA között, és szerintem ennek szellemében jól is olt kezelve a vasárnapi verseny" - jelentette ki Seidl.

