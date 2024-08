A McLaren nem részesíti előnyben Norrist Piastrival szemben – egyelőre

Norris a bajnoki pontverseny második helyén áll, miközben elindult a 2024-es év második szakasza, amely tíz hétvégét foglal magába. A McLaren volt a legtöbb pontot gyűjtő istálló az elmúlt időszakban, bár az is igaz, hogy Norris összességében távolodott Max Verstappentől a bajnoki csatában.

Most 78 pont a hátránya, ami elég jelentősnek mondható, de lefutottnak semmiképp sem lehet nevezni az idényt, főleg nem úgy, hogy a McLaren Hollandiára komoly fejlesztési csomaggal készült, miközben a Red Bull látszólag még mindig nem találja a legjobb formáját.

Még a nyári szünet előtt Zak Brown beszélt arról, hogy majd megvitatják az első számú pilóta kérdését, Stella most azonban azt mondta, továbbra is egyenlő bánásmódban fogják részesíteni Norrist és Piastrit. Ettől függetlenül viszont azt is világossá tette, hogy ez a jövőben még változhat.

„Amikor arról van szó, legyen-e első számú versenyződ, az nem hinném, hogy jó megközelítése a versenyzésnek. Mi inkább az igazságosság és az integritás oldaláról közelítenénk ezt meg, aztán meglátjuk, mi sül ki ebből a hozzáállásból.”

„Még tíz futam van hátra. Ahhoz, hogy Lando reálisan is harcban legyen a bajnokságért, rendkívül magas szinten kell teljesítenie, továbbra is gyorsnak kell lennie, és a pályán kell kivívnia erre a jogot. Ha mindez sikerül neki, akkor majd kiértékeljük a helyzetet, de mindig az igazságosság és az integritás mentén.”

Stella szavaiból tehát az szűrhető le, hogy csak akkor fogják előnyben részesíteni Norrist, ha egyértelműen Piastri fölé kerekedik a pályán nyújtott teljesítmény terén. „Majd kiderül, lesz-e olyan helyzet, amikor a csapatnak egy bizonyos irányt kell követnie egy 50-50-es döntés esetén, vagy azt kérdezzük Oscartól, hogy támogatná-e Landót a világbajnoki cím hajszolásában.”

A csapatvezető végül még azt is elmondta, hogy a Magyar Nagydíjon történtekből tanulva a jövőben mindenképpen előre meghatároznák a csapatsorrendet, amennyiben szükség lenne rá. „Ezt a beszélgetést mindig a futam előtt kell megejteni. Senkinek sem kéne meglepődnie. Mindenkinek egyetértésben kell lennie, mert csapatként harcolunk az egyéni címért is.”

„Nincs olyan, hogy valaki elindul a maga irányába, a többieknek pedig követniük kell. Ez nem a mi stílusunk. Nem hiszem, hogy ezt olyan egyszerűen össze lehet foglalni, hogy csak választunk egy első számút és ennek megfelelően dolgozunk. Szeretném, ha mindent egyértelműen átbeszélnénk és szituációról szituációra értékelnénk ki.”

