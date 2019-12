A McLaren nem ismer lehetetlent

A McLaren 2019 egyik pozitív meglepetése volt, a wokingi gárda a hibrid korszakban elvesztette a fonalat, de az idei évben jelentős lépést tett meg a szint felé, amelyet korábban képviselt.

A csapat negyedik lett a forma-1-es világbajnokság konstruktőri viadalában, és nemcsak a középmezőny élén végzett, de korábbi jelentős hátrányából is faragni tudott a Mercedes, Ferrari, Red Bull trióval szemben.

A gárda 2021-ben Mercedes-motorra vált, vagyis ugyanaz az erőforrás fogja hajtani Lando Norris és Carlos Sainz Jr. autóit, mint amely az elmúlt hat világbajnokság győzteséét. Ráadásul abban az évben jelentős szybályváltozások lépnek életben, amelynek lényege, hogy a Forma-1 szeretné összerázni a mezőnyt.

Seidl ugyanakkor nem hiszi, hogy csapatának két év múlva lenne esélye a három legjobb csapat ellen, helyette inkább még a jövő évre koncentrálna. "Rövid távon az én célom egyértelmű, vagyis hogy a jövő évi autóval ismét egy nagyot lépjünk előre, és ezzel egy időben reálisnak kell maradjunk" - jelentette ki Seidl.

Még több F1 hír: A McLaren meggondolja, hogy nyisson-e újabb sorozat felé

"Nekem már az is egy nagyszerű ugrás, ha jövőre a legjobbak és a mostani pozíciónk között leszünk, vagyis közelebb a legjobbakhoz a köridőket tekintve. Ezért is nagyon sokat kell dolgoznom, hiszen a legjobbak is folyamatosan fejlődnek" - mondta a McLaren első embere.

"A legjobbak ebben az érában nemcsak azért a legjobbak, mert több pénzt költhetnek, hanem mert jobb munkát is végeznek. És ez igaz lesz a 2021-es újrakezdésre is" - mondta Seidl. "És a költségvetési korlátozás is csak 2021-ben kezdődik, biztosak lehetünk benne, hogy 2021-ben még előnyt fognak élvezni."

"Láttunk ugyanakkor már ilyesmit, nem egy lehetetlen küldetés. Csak jobb, ha reálisan gondolkodunk, türelmesek vagyunk, még ha nagyon ambiciózusak is a céljaink. Ez nem volt máshogy a Mercedesnél vagy a Red Bullnál, amikor elkezdték. A legfontosabb, hogy világos legyen a vízió, egy tiszta terv kell, hogy hogyan akarjuk legyőzni a jövő kihívásait, hogyan lehet egybe rakni mindent lépésről lépésre" - mondta Seidl.

Lewis Hamilton és Valentino Rossi a múlt héten egy napra gépet cserélt, és mindketten kipróbálhatták a másik királykategóriában magukat.