A McLaren nem is kívánhatna magának jobb pilótákat

A McLarennek az utóbbi hetekhez képest kicsit felemásan alakult a Magyar Nagydíja: míg Carlos Sainz hozta a tőle megszokott egyenletes teljesítményt, Lando Norris, bár hasonló tempója volt, mint csapattársának, egy elhibázott kerékcsere miatt visszaesett, és végül csak a kilencedik helyen ért célba.

Így is jelentős ez az eredmény a csapat számára, ugyanis ezekkel a pontokkal még jobban bebetonozták a negyedik helyet a konstruktőri pontversenyben, előnyük 39 pontosra duzzadt az Alexander Albon tizedik helye révén egy pontot szerző Toro Rossóval szemben, és az utóbbi pár futamon nyújtott teljesítményük alapján talán már kijelenthető, hogy ők lehetnek a hektikusan induló középmezőnybeli csatározás végső győztesei.

Ebben nagy szerepe lehet Carlos Sainz, és Lando Norris párosának is: a két versenyző az elmúlt időszakban rendszeresen jó, de legrosszabb esetben is erős közepes teljesítményt nyújt, egy-két kiemelkedővel együtt (Sainz ausztriai felzárkózása a mezőny végéről, vagy Norris küzdelme a műszaki hibás McLarennel Franciaországban). Amikor a Hungaroringen kérték Andreas Seidl-t, a csapat főnökét, hogy értékelje a két pilóta teljesítményét, a következőt mondta:

„Mindkettejük kilencest kap, mert mindig van hova fejlődni. Így nem fognak tudni lazsálni. Viccet félretéve, nagyon elégedett vagyok velük, nem nagyon követnek el hibákat, minden kvalifikáción és versenyen a lehető legtöbbet hozzák ki az autóból, jók a rajtjaik, és a hosszabb etapokat is jól teljesítik. Ahogy mondtam korábban, a mérnökökkel is nagyon jól együtt tudnak dolgozni, a visszajelzéseik alapján pontosan tudjuk, mik az autó gyengéi, ami számomra a legfontosabb, és emiatt nem is kívánhatnék jobb sofőröket magunknak.”

