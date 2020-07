A McLaren nem fog tiltakozni a Racing Point miatt, de megoldást várnak

A barcelonai tesztek alatt a legnagyobb felhördülést a Merceders DAS-rendszere okozta, amely miatt az első szabadedzésen be is jelentette a Red Bull, hogy hivatalosan is kérték az FIA-tól, hogy tisztázzák azt. Volt azonban egy másik ügy is, ami sokak szemét szúrta.

A Racing Point már az első napokon is feltűnően jól szerepelt, konkrétan áthidalták a középmezőny és az élmezőny közötti rést, ami nyilván sokak érdeklődését felkeltette: miért ilyen jók ezek a rózsaszín autók?

Még több F1 hír: Alonso és a Renault is cáfolta a visszatéréséről szóló pletykákat

A válasz egyszerű és némileg kiábrándító lehet: ha nem is konkrétan a tavalyi Mercedest, de annak feltűnően sok elemét megkapta a Lawrence Stroll és az Aston Martin révén a németekkel egyre szorosabb kapcsolatot ápoló istálló.

Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke az Osztrák Nagydíj előtt adott interjút, amiben ez a téma is előkerült, konkrétan azt kérdezték meg tőle, hogy tervez-e a többi csapat valamilyen módon tiltakozni emiatt a látványos segítségnyújtás miatt.

„Csak a magunk nevében beszélhetek, részünkről egyáltalán nincs semmilyen szándék arra, hogy tiltakozzunk, mert szerintem ennek nincs alapja. A Mercedes és a Racing Point ezt az utat választották, és a szabályok erre adnak lehetőséget.”

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Tetszik nekem, amit csinálnak? Naná, hogy nem, de ugyanakkor a szabályok megengedik az olyan együttműködést, hogy szélcsatorna-technológiát és miegymást osszunk meg egymással. Nincs okunk a panaszra, egyszerűen szerintem az lenne a legjobb, ha az F1 ezt tovább tisztázná, hogy a jövőben tiszta határai legyenek ezeknek a dolgoknak.”

„Mi amúgy tiszteljük, amit a Racing Point csinál. A múltban már láttuk, hogy egy remek csapat, akik limitált forrásokkal tudnak sikeresek lenni, és én inkább magunkra koncentrálnék, mi tudjuk, mi a teendőnk, és inkább erre szeretném pazarolni az energiáimat.”

Pár jelenet a McLaren nagy napjáról, amikor a pályán is megcsodálhattuk az autót. Carlos Sainz Jr. és Lando Norris azonban már a tesztre koncentrál.

Ajánlott videó: