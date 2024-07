A McLaren nem fog "bunkón" harcolni a Red Bull ellen az F1-ben

Egy sor fejlesztést követően a McLaren behozta teljesítménybeli lemaradását a Red Bullhoz képest az elmúlt hetekre, az előző hat versenyen ők szerezték a legtöbb pontot. Emiatt Brown és a Red Bullt irányító Christian Horner között tetőzött a feszültség, főleg azután, hogy Verstappen Ausztriában kiütötte Norrist a versenyből.

Sergio Perez gyenge teljesítménye a másik Red Bullban esélyt biztosított a McLarennek a felzárkózásra a konstruktőrök között, 78 pont a lemaradásuk az idény felénél és mivel a két csapat várhatóan nem lesz messze egymástól a második 12 versenyen sem, a McLaren felkészült arra, hogy a határok átlépése nélkül küzdjenek meg a Red Bull-lal.

„Készen állunk a harcra. A McLaren nem bunkón versenyez. Lehet harcolni, de nem kell feltétlenül bunkónak lenni. Ők néha minden áron győzni akarnak. Ez nem a mi stílusunk, szerintem meg fogunk tudni küzdeni velük a magunk módján” – mondta Brown.

Lando Norris Miamiban élete első futamgyőzelmét aratta, de azóta néhány stratégiai hiba megakadályozta, hogy a brit vagy csapattársa, Oscar Piastri növelje ezek számát. Silverstone-ban a McLaren Lewis Hamiltonnak tárta ki az ajtót a Mercedes sorozatban második futamgyőzelméhez, míg Max Verstappen a Red Bull-lal így is három győzelmet szedett össze olyan hétvégéken, ahol nem feltétlenül övé volt a leggyorsabb autó.

Arra a kérdésre, hogyan kezelik a plusz nyomást, amit a futamgyőzelmekért való küzdelemben rájuk irányuló figyelem jelent, Brown kitartott amellett, hogy az ezzel járó „jóindulatú stressz” nem volt hatással rájuk: „Izgalmas. Ez az a jóindulatú stressz, amikor ha hibázol, akkor a futamgyőzelmet veszíted el, nem a negyedik vagy ötödik vagy nyolcadik helyet.”

„De szerintem ez élvezhető. Ott vagyok a bokszutca falán és az Andrea (Stella, csapatfőnök – a szerk.) és Randy (Singh, versenyigazgató – a szerk.) által vezetett csapat hangulata... Nem lehet megmondani, hogy az első vagy a tizedik helyért harcolunk és szerintem ez a jó. Nem remeg senki amiatt, ha vezetjük a versenyt. Ez a megszokott, szóval a csapat egyértelműen erre termett.”

A McLaren jelenlegi személyzete viszonylag újonc, ami a győzelmekért való küzdelmet illeti, de Brown fenntartja, hogy elég győztes alkat van a wokingi gárdánál, hogy kiegyengessék az előző futamokon tapasztalt hibákat.

„A McLarenen belül rengeteg futamgyőzelem és bajnoki cím van, szóval nekem lehet, hogy ez új, Andrea Stella már dolgozott ilyenen a világ egyik legjobb pilótájával és csapatával, ahogy a McLarennél rengetegen.”

„Ki vagyunk éhezve a sikerre és nagyon önkritikusak vagyunk. Ha hibázunk, akkor megbeszéljük egymás között, de nagyon részletesen elemezzük a versenyeket a leintés után. A csapatnál hatalmas az önbizalom.”

A pilóták számára is újdonság ez, Norris az előző versenyeken a saját bőrén tapasztalta, hogy Verstappen ellen minden fegyverrel kell lőni egy-egy ellen. A Motorsport.com kérésére, hogy van-e még valamin csiszolnia a brit pilótának, Brown így felelt:

„Ha Forma-1-es világbajnokok akarunk lenni, mindenkitől száz százalék kell. Lando most folyamatosan tanul. Már megvan neki egy győzelem. Max és Lewis és Schumacher, ha valaki annyit nyer, mint ők, az rengeteg tapasztalatot jelent.”

„Lando még most gyűjti a győzelemmel járó tapasztalatot, ami szerintem remek, mert csak így tudja odatenni magát és tovább fejlődni versenyzőként. Már most tökéletesen alkalmas arra, hogy világbajnok legyen, de ez nem jelenti, hogy nincs hova fejlődnie. Max is jobb versenyző ma, mint az első két bajnoki évében volt, ezek a pilóták folyamatosan emelik a szintjüket.”