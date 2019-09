A McLaren nem a költségvetési plafontól várja a megváltást

Bár a 2021-es szabályok még nem véglegesek, az már régebben eldőlt, hogy a régóta belengetett költségvetési plafon végül valósággá válik, így erősen meg lesz kötve a csapatok keze a büdzsével kapcsolatban. Ennek nem titkolt célja az, hogy a kiscsapatoknak több esélye legyen felzárkózni a Ferrari-Red Bull-Mercedes triumvirátushoz, azonban ahogy azt a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl az Olasz Nagydíjon elmondta, nem feltétlenül várnának ezzel addig:

„Azzal kapcsolatban is bizakodó vagyok, hogy már jövőre tudunk feléjük tenni egy lépést. A jövő évi lesz az első, teljes egészében James Key által készített darab. És nagyon sok éve ez lesz az első McLaren, amit normális időkeretben tudunk elkészíteni. Ezalatt azt értem, hogy már a téli tesztek után azonnal, amint az első hiányosságok kitudódtak, elkezdtük a 2020-as autó tervezését. Emiatt vagyok optimista.”

Még több F1 hír: Giovinazzi elég gyorsnak tartja magát Räikkönenhez képest

„De emellett realistának is meg kell maradnunk, varázsütésre nem fogunk ott teremni, de a mostani szabályrendszerben is többre vagyunk képesek, mert elég komoly költségvetésünk van. Nyilván nem optimális, hogy nem vagyunk a legjobbak között, de előbb a saját házunk táján kell rendet csinálni. Szóval egy fenntartható sorozatot kell létrehoznunk, amiben mindenkinek lehet esélye. Erre a költségvetési maximum a megfelelő eszköz, épp ezért 2021-et is várjuk.”

A csapatfőnök elmondta, nem fél attól, hogy túl sok tehetséges emberüknek kell majd elhagynia az istállót, és inkább a kiscsapatokra gyakorolt hatását emelte ki a dolognak:

„A nagyok nevében mi nem tudunk beszélni, ebből a szempontból mi inkább valahol középen helyezkedünk el. Azt mondanám, hogy a 2021-es szezontól a kereskedelmi része lesz a sportágnak az, ami minden csapat számára kedvezőt nyújthat, mivel a kisebb költségvetéssel rendelkező alakulatok is versenyképesek és fenntarthatók lesznek, emiatt többen lehetnek erősebbek, vagy akár új istállók is beléphetnek. Amit mindenképpen először fogunk látni, az az lesz, hogy a nagyoktól egyre több szakember megy majd át a kiscsapatokhoz.”

A hétszeres F1-es világbajnok mindig is imádta a sebességet, és egészen a balesetéig sokat motorozott, néha versenymotorokkal is. Ezúttal egy 2008-as felvételt mutatunk be erről.