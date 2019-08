A McLaren nagy előnnyel vezet, de közel sem tökéletes

Lando Norris a Hungaroringen akár az 5. helyen is célba érhetett volna, de ez a csapattársának, Carlos Sainz Jr.-nek jött össze, míg neki a bokszban akadtak problémái a kerékcserével, amivel fontos időt vesztett. Ennek ellenére a 9. helyen ért célba, tehát ismét mindkét autójával pontot szerzett a McLaren, míg a rivális Renault például egyet sem.

Még több F1 hír: Red Bull: Minden stratégiai opció a Mercedesnél volt

„A kiállásnál történtek sajnos pontokba kerültek számomra. Ez volt a versenyem legfontosabb része. Nem hiszem, hogy sokkal jobb lett volna az eredményem Carloshoz képest, de maga a kiállás valóban pontokat vett el tőlem. Ez a mi hibánk volt, ami sokba került. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy hány pontot szereztünk ma, akkor csapatként nagyon boldogok lehetünk, tekintve a riválisainkat. De persze szomorú vagyok, hogy legalább a 7. hely nem lett meg. Ez egy kemény futam volt.”

„Maga a tempó jó volt, és azt kell mondjam, hogy a pohár félig tele van... Fogalmazzunk így. Jó potenciál volt az autóban ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, amit részben meg is tettünk. Szóval sok a pozitívum, és csak egy a negatívum, ami azonban fájó. Ettől eltekintve azonban rendben voltunk, és néha ezek a dolgok megtörténnek. Általában véve a csapat jó munkát végzett. Nagyon jól végezték a dolgukat, különösen a tavalyi szezonhoz képest, mert az előző szezonban például kicsit többet küszködtek a bokszutcában, ám most nem volt szerencsénk ezzel. Szóval továbbra is jó ütemben fejlődünk, és a mai csak egy egyszeri eset volt.”

Lando Norris, McLaren MCL34, leads Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 Fotó készítője: Andrew Hone / LAT Images

„Elég magabiztosak vagyunk azt illetően, hogy ezt a teljesítményt a folytatásban is fent tudjuk tartani, de még mindig hiányzik pár részlet a kirakóshoz, hogy minden a helyére kerüljön. Ez főként az alacsony sebességű kanyarokra vonatkozik, ahol igencsak küszködünk. Azt hiszem, sok más csapathoz képest is küszködünk ezen a területen, összehasonlítva magunkat a Haasszal, az Alfa Romeóval, vagy a Toro Rossóval. Még mindig sok olyan terület van, ahol javulnunk kell, de ezen a hétvégén kicsit jobban teljesítettünk. Tudjuk, hogy milyen a tempónk, ami sok önbizalmat ad, de még mindig sokat kell javulnunk. A szezon első felében elvégzett fejlesztési munka azonban nagyon kielégítő volt.”

„Most elmegyek nyaralni a családommal Horvátországba, szóval teljesen ki fogok kapcsolni, és lebarnulok. Aztán visszamegyek szimulátorozni, szórakozom, és megyek pár versenyt Max-szal, de leginkább csak élvezni fogom a nyaralásomat, mint a legtöbb ember.”

43 esztendővel ezelőtt szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.