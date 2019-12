A McLaren morális lendületet kapott a Mercedesek és a Ferrarik megelőzésével

A McLaren remek szezont produkált a Forma-1-ben, és a negyedik hely megszerzésével a középmezőny elején végezve már célba veheti az első három csapattal szembeni hátrány tovább faragását.

Carlos Sainz Jr. és Lando Norris idén már a legjobbakkal is viaskodhatott, a fiatal újonc még a hatszoros világbajnok Lewis Hamiltonnal is felvette a versenyt az Osztrák Nagydíj elején, és ezt meg tudta ismételni Mexikóban is. De előnyt élvezett Charles Leclerc és Sebastian Vettel Egyesült Államokbeli csatározásából is, megelőzve őket az ötödik helyért.

Sainz pedig az orosz futamon előzte meg Valtteri Bottast a biztonsági autós szakasz után, majd Mexikóban a másik Mercedes-klasszist, Hamiltont is megelőzte. Ezekkel az akciókkal pedig nem csak pozíciókat nyert a gárda a csapatfőnök szerint.

Seidl szerint a két versenyző alapvető oka volt a sikereknek, Sainz tapasztalata mellett fontos volt, hogy Norris gyorsan megszokta a Forma-1-et.

"Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy nem tudjuk jelenleg megverni az első hármat. De ha képes vagy ilyen nagyszerű rajtokra, és meg tudod előzni még a Mercedeseket és a Ferrarikat, és aztán körökig előtte tudsz maradni, az rengeteg pozitív energiát adhat" - jelentette ki a csapatfőnök.

"Ezek azok a képek, amelyeket az ember keres, és aztán kinyomtat és otthon tart, hogy segítse a folytatásban" - mondta Seidl, aki szerint Sainz és Norris pozitivitása nagyon fontos volt 2019-ben, és az marad a jövőt tekintve is.

"A két srác megértette, hogy milyen fontos a munkájuk a mérnökökkel az autón kívül is, azokkal, akik a gyárból érkeznek, és hogy milyen fontos, hogy ők ketten a sport hősei, az egyetemes sporté, és azon belül a Forma-1-é is" - mondta Seidl.

"Most pedig az a fontos, hogy a két srácnak egyre jobb autót adjunk, hogy minél feljebb küzdhessenek. Remélhetőleg csapatként is fejlődni tudunk, ez a két srác pedig mindent megtesz, amire szükség lesz a következő lépés megtételéhez, hogy a közeljövőben ismét élcsapat legyünk" - jelentette ki Seidl.

A McLarennek az utóbbi időben rengeteg gondja volt a motorpartnerekkel, a csapat 2021-ben vált ismét a Mercedes erőforrásaira, a németek csapatfőnöke pedig már korábban is jelezte, hogy a McLaren lassan ismét vetélytársa lehet a legjobbaknak.

