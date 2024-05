A McLaren minden követ megmozgat Miamiba hozott fejlesztési csomagjával

Az első hétvégéjén az új alkatrészek teljes sora Lando Norris MCL38-asára lett feltéve, míg Oscar Piastrinak Imoláig várnia kell, hogy teljesen hasznát vegye, csak az új komponensek felét szerelték fel az ő autójára.

A változások között semmi új és forradalmi nincs, a csapat számos alkatrészen apróbb módosításokat eszközöl, melyek egymásra épülve igyekeznek növelni a kocsi teljes aerodinamikai területén növelni a teljesítményt.

McLaren MCL38 front wing comparison Fotót készítette: Uncredited

Ennek első jele nyilván az új első szárny, melyen a legjelentősebb a vezérsík átalakulása volt. A középrész sokkal szélesebb és szögletesebb, mint volt, illetve sokkal élesebb az átkötés az oldalsó elemekhez, ezt a piros nyilakkal jelöltük. Ennek következtében a felső szárnylapok teljes szélességében megváltozik a húreloszlás, de a rögzített belső részeket is újragondolták.

Ezeket az újításokat kihasználva az első felfüggesztés alakja és borításai is át lettek alakítva, beesési szögük is módosult, ennek példáját láthatjuk kék nyíllal jelölve. Az első fékvezeték és az itteni apróbb szárnyacskák is át lettek formázva, így jobban kihasználják az autó elülső részén megváltozott légáramlást és továbblökdösve azt a hátrább szintén módosított felületek felé.

Ahogy arra számítanánk, tekintve, mekkora a szerepük a jelenlegi szabályrendszer alatt, a McLaren a legnagyobb módosításokat az MCL38 padlólemezén, oldaldobozán és motorvédő lemezén ejtette meg. Az oldaldoboz követi azt a trendet, hogy a légbeömlő méretének csökkentésével, és így az oldaldoboz alatti rés növelésével találjanak teljesítményt a csapatok.

Ennek köszönhetően az oldaldoboz oldalának alakját is meg lehet változtatni, emiatt a karosszéria a közepénél lévő résnél elkeskenyedik és az autó hátsó felénél egy magasra emelt csípővonal alakul ki rajta.

A padlólemez és az itt található szárny ezeknek megfelelő frissítéseken estek át, de biztos vannak a felület alatt is számunkra láthatatlan újdonságok. Az oldaldoboz légbeömlője fölött lévő szárny is apróbb változásokon esett át, míg az oldaldoboz tetején lévő „csúszda” hátrább lett tolva a hátsó rámpa felé, mivel az elülső felületet ki kívánták lapítani.

McLaren MCL38 technical detail Fotót készítette: Giorgio Piola

Az autó hátsó részén is rengeteg újítást látni, a motorvédő lemez teteje felé módosult az alakja és a hűtést segítendő egy redőnyszerű panellel gazdagodott. Ezek az új, a korábbinál magasabb nyílások a kasztni oldalának aerodinamikai munkájába is besegítenek, alsó részük alakja pedig úgy lett kialakítva, hogy a csapat szája ízének megfelelően vezesse ki a motortérből a hőt.

Az autó első felfüggesztésén és fékvezetékein látott módosításokhoz hasonlóak hátul is találhatóak, azzal a céllal, hogy jobban alkalmazkodjanak az első részen megváltozott aerodinamikai profilhoz.

McLaren MCL38 technical detail Fotót készítette: Filip Cleeren

Hátul az alsó szárny is új konfigurációban látható, a csapat egyetlen elemmel operál, melynek külső része nem annyira terhelt, ezzel csökkentik a légellenállást a miami pályán, mely nagyobb hatékonyságot követel meg.

Toto Wolff közben tisztázta, mik a Mercedes tervei Andrea Kimi Antonellivel.