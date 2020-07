A McLaren megérti Sainz döntését, és készültek is rá

A koronavírus-járvány miatti szünet egyik legfontosabb történése a versenyzőpiac felpörgése volt, a hír, miszerint Sebastian Vettel szerződését nem hosszabbítja meg a Ferrari, konkrétan egy lavinát indított el a sorozatban.

A Ferrari a négyszeres világbajnok pótlását nem saját utánpótlásaik egyikében, hanem a McLaren spanyol pilótájában, Carlos Sainzban találta meg, akinek a helyére szintén nem kellett sokáig keresni, Daniel Ricciardo azonnal igent mondott a wokingiaknak.

Így egyelőre a Renault első számú pilóta nélkül maradt 2021-re, sőt, tegnap olyan találgatások keltek szárnyra, miszerint a csapatban már kétszer is szereplő Fernando Alonso visszatérhet a sárga-feketékhez, akár még idén is, mivel a hírek szerint a csapat igen megharagudott az ausztrálra.

Ezeket a híreket később minden érintett cáfolta, de biztos, ami biztos, az Osztrák Nagydíj szabadedzései előtt Andreas Seidlt, a McLaren csapatfőnökét is megkérdezték, mit érzett, amikor megtudta, Sainz a Ferrarihoz akar igazolni:

„Ez nem az érzésekről szól. Ahogy mindig is mondtuk, nyíltan megbeszéljük a dolgokat, mindig is tudtuk, mi folyik a különböző megbeszélések kapcsán. A magunk részéről teljesen rendben van, hogy Carlos egy jó éve után át akarta nézni a lehetőségeit és igyekeztünk felkészülni arra, mi lesz, ha tényleg távozik.”

„Természetesen szerettük volna vele folytatni, tavaly remek idényünk volt, jó pilóta, de a személyisége is remek, ugyanakkor mivel tudtuk, hogy Danielt meg tudjuk szerezni, mi is, Carlos is, minden résztvevő boldog volt a végeredménnyel. Várom az újabb teljes szezont Carlosszal és Landóval, aztán a következő izgalmas felállásunkat utána.”

