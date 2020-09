A McLaren még mindig mást vár a világbajnokság harmadik helyére

Az Olasz Nagydíjat követően a McLaren a harmadik a konstruktőrök mögött 98 ponttal, mögöttük jön a Racing Point 16 pontos hátránnyal – ebből tizenötöt a fékhűtők másolása miatti eljárás során vontak le tőlük.

Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke úgy gondolja, fő riválisuk az alacsony leszorítóerejű spái és monzai pályákon lendületet vesztett, míg ők jobban teljesítettek. Mikor arról kérdezték, melyiküknek van nagyobb esélyük a harmadik helyre, így válaszolt:

„Szerintem az autó potenciálját figyelembe véve továbbra is a Racing Point, de csapatként a két pilótánkkal és a fejlesztésekkel, amiket az idei autóra hozunk, meg tudjuk őket szorongatni és ez is a célunk, remélhetőleg az utolsó futamig nyílt lesz a küzdelem.”

Seidl úgy gondolja, hogy a McLaren a hétvégi mugellói versenyen is erős lehet, de a riválisok is komoly kihívást fognak jelenteni: „Papíron ez a pálya fekszik nekünk, de ugyanakkor jelenleg nagyon nehéz erre bármit mondani, mert mindenki folyamatosan hozza a fejlesztéseket.”

„Ráadásul, ha például olvassuk a Renault nyilatkozatait, hogy egy lépéssel előrébb vannak az autóval, attól függetlenül, hogy milyenek a beállításaik, akkor eléggé érdekes lesz látni, hogy hol lesznek majd Mugellóban.”

„A Racing Point is erős lesz, a Ferrarin is látni, hogy a különböző pályákon bele tudnak avatkozni ebbe a harcba, szóval szoros lesz. Összességében az lesz a lényeg, ki tudja a legjobb hétvégét összehozni, a legjobb kört hozni az időmérőn, kinek lesz a legjobb taktikája, kiállásai és a két pilótán is sok fog múlni, nekünk pedig igen erős a felállásunk, szóval ez komoly előny.”

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Seidl szerint az egyik nagy erőssége a McLarennek, hogy Carlos Sainz és Lando Norris egyenlőként vannak kezelve: ’Egyértelmű célunk az, hogy a csapattal együtt mindkét versenyzőnek ugyanazokat a lehetőségeket és taktikai választékot nyújtsuk és a lehető legtöbb lehetőséget, hogy a pályán dőljön el, melyikük a jobb.”

„A versenyek alatt csak akkor szólunk közbe, ha a csapatnak egyértelműen jobb, ha nem tartóztatják egymást fel a különböző stratégia miatt vagy ha valamelyik autónak műszaki gondja van és nincs értelme feltartani a másikat.”

„A többi csapathoz képest megvan az a kiváltságunk, hogy két nagyon erős versenyzőnk van, akik sokat érnek nekünk. Amikor kell, akkor mindent beleadnak és emiatt tudtunk ilyen remek helyről indulni vasárnap. Emiatt tudtunk negyedikek lenni a konstruktőrök között és ezért vagyunk most harmadikak.”

