A McLaren még jobban rákapcsol: További fejlesztések érkeznek!

A McLaren már négy futamgyőzelemnél jár idén, hiszen kettő alkalommal Piastri, két alkalommal pedig Norris állhatott fel a dobogó tetejére. A wokingiak az Azeri Nagydíjon továbbá átvették a vezetést a konstruktőrök között, ami jó előjel lehet a továbbiakra nézve.

Andrea Stella ennek ellenére nem akar lazítani a tempón, sőt, további fejlesztések bevetését lengette be, amivel még nagyobb előnyt építhetnek ki a Red Bull-lal szemben. A wokingiak azonban igyekeznek biztosra menni.

„Az idei szezonra mindenképpen dolgozunk még fejlesztéseken” – jelentette ki Stella, éles üzenetet küldve a riváliaiknak. „Most véglegesítjük ezt. Nem szeretnék túl sokat elárulni arról, hogy mit és mikor, de van egy tervünk, hogy gyorsabbá tegyük az autót.”

„Hogy képesek leszünk-e rá, vagy sem, majd meglátjuk, mert azt hiszem, láttuk, hogy a fejlesztés ezen szintjén nem könnyű feladat ténylegesen megváltoztatni az autó specifikációját, és elérni, hogy úgy működjön, ahogyan azt a fejlesztési eszközeinkben elvárjuk.”

„De ezért is szántunk egy kicsit több időt arra, hogy megpróbáljuk biztosítani, hogy amit a pályára viszünk, az sikeres legyen” – zárta le a gondolatait Stella, az elmúlt futamokat eltekintve pedig a wokingiak sikerrel járnak.

A McLarennek ugyanakkor nemcsak a konstruktőri bajnokságra, hanem az egyéni cím megszerzésére is nagy esélye van, ám ehhez az is kelleni fog, hogy Norris mellett Piastri is fontos pontokat raboljon el Verstappentől.

Eközben az is biztossá vált, hogy az FIA nem tervez beavatkozásokat a vitatott első szárnyak ellen, így pedig jó helyzetből várhatják a wokingiak a folytatást.