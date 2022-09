A McLaren még az óriási bánatpénz ellenére is spórolhat Ricciardo száműzésével

2022 végén véget ér a McLaren és Ricciardo együttműködése. A nyolcszoros futamgyőztes nem aratott nagy sikert a McLarennél, ezért a csapat úgy döntött, idő előtt felbontja az ausztrál szerződését. Bár sokan azt gondolták, hogy ez sok pénzbe került a McLarennek, kiderült, hogy nem így történt.

Joe Saward újságíró arról számolt be, hogy úgy hallotta, Ricciardo 2023-ban újabb tizenhatmillió dollárt kapna a McLarentől, ha kitöltötte volna a szerződését. A felek azonban állítólag tízmillió dolláros „kárpótlásban” állapodtak meg. Ezzel a McLaren hatmilliót spórol a versenyzői fizetések terén, amiből Oscar Piastri érkezése is kijöhet.

Piastri és a McLaren még mindig a hivatalos jóváhagyására vár, de az ausztrál pilóta várhatóan megnyeri ezt az ügyet az Alpine-nal szemben. Az Alpine egy közös nyilatkozatra támaszkodna, miszerint hosszabb távon is együtt akarnak dolgozni, de ez a szóbeli megállapodás nem tekinthető hivatalos szerződéskötésnek.

Ez azt jelenti, hogy a McLaren 2023-ban nagy eséllyel Lando Norrisszal és Piastrival szállhat majd harcba. az Alpine-nak pedig utódot keresnie. Pierre Gasly kiváló jelöltnek tűnik, de a franciát még szerződés köti a Red Bullhoz, és kétségek vannak az Esteban Oconnal való kapcsolatát illetően is.

Mick Schumacher is szóba került, de kérdés, hogy elég jónak tartják-e majd, miközben a Ferrari és a Haas is szeretné felbontani a szerződését. Az Alpine junior és F2-es pilóta Jack Doohan is felmerült, mint jelölt Fernando Alonso utódjának, azonban egy teljesen friss pilóta nem biztos, hogy jó választás lenne az építkezésben lévő francia alakulat számára.

