A McLaren már elkülönítette az F1-es versenycsapatát

Soha ezelőtt nem volt példa arra, ami most következik a Forma-1-ben. Rendkívül sűrű hetek következnek, és egyelőre közönség nélkül, de így is hatalmas biztonsági előkészületek előzik meg az eseményeket, többek között a Hungaroringen is, mely az új naptár elején kapott helyet.

A mezőny 2 hét múlva már a Red Bull Ringen lesz, ahol két futamot rendeznek. A csapatok nemrég kezdhették meg a munkát a gyárakban, és rettentő sok feladat vár rájuk. Ez a McLarenre is igaz, ahol szintén zajlanak a fejlesztések.

Nyilvánvalóan a McLarennek is jelentős mértékben át kellett szabnia a terveit a folytatásra, és már nincs sok idejük az indulás előtt. A sűrű hetek miatt a fejlesztések is nehezebbek lesznek, de nagyobb kihívást jelent, hogy több alkatrészt is befagyasztottak és a zsetonrendszerrel csak korlátozott mértékben dolgozhatnak a mérnökök az autókon.

Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke a McLaren hivatalos videójában elmondta, hogy már követik az új szabályokat, így például a kötelező távolságtartást a vírus miatt. Wokingban is mindent szigorúan vesznek, és folyamatosak az ellenőrzések.

Seidl hangsúlyozta, hogy a lehető legrövidebb időn belül 100%-ra kell növelniük a termelésüket, miután 10 hét alatt 8 versenyük lesz, és az alkatrészekre nagy szükség van, különösen, ha azok megsérülnek egy balesetben, vagy más forgatókönyvek lépnek érvénybe.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotó készítője: Evgeniy Safronov

A The Race is beszámolt arról, és a helyzet valószínűleg azt eredményezi, hogy a csapatok egy olyan keverékkel fognak megérkezni Ausztriába, mint ami részben az Ausztrál Nagydíjon gurult volna pályára. Jelenleg nehéz nagyobb frissítéseket eszközölni, míg a Haas F1 Team például addig nem is tervez hasonlót, amíg nem látja a teljes naptárat.

Seidl elmondta, a James Key vezette technikai csapat teljes mértékben készen áll a sebesség maximalizálására, és még mindig azon dolgoznak, hogy egy ideálisabb fejlesztési tervet hozzanak létre. A csapatfőnök azonban örül annak, amit lát.

A McLaren időközben már elkülönítette a versenycsapatát Wokingban, akik a helyszínekre fognak utazni. Hamarosan belépnek ebbe a bizonyos „buborékba”, ami egy nagyon zárt rendszert jelent, mivel a csapatoknak el kell különülniük egymástól, és a csoportokon belül is tartaniuk kell a távolságot.

„Jelenleg sokat dolgozunk azon, hogy készen álljunk Ausztriára. Nagyon sok új eljárás lesz érvényben a társadalmi távolságtartás szempontjából, és ezeknek a maszkoknak a viselésével a biztonság érdekében. Nagyon sok időt fordítunk erre, és természetesen közben felkészítjük az autókat. Végül, de nem utolsó sorban sok bokszkiállást is gyakorlunk, hogy készen álljunk.