A McLaren már Adrian Newey és a Red Bull nyomdokában, miközben a Mercedes…

Az európai szezonkezdethez érve a legtöbb istálló komoly újításokkal készül, hiszen az már biztos, hogy a Red Bull és a Ferrari is fejlesztéseket visz Imolába, utóbbi csapat ráadásul igen komolynak mondható csomaggal készül, melyet egyesek szinte már B-autóként emlegetnek.

A Mercedes eközben Miamiban vetette be újításainak egyik felét, most hétvégén pedig jön a második felvonás, így náluk is várható némi előrelépés, bár Hill szerint az utóbbi évek megmutatták, hogy a csillagosok esetében nem mindig érdemes javulásban reménykedni. „Sokszor láttuk már, hogy valaki fejlesztésekkel készül, de nehézségekbe ütközik, nem igaz?” – kezdte mondandóját az F1 Nation podcastben.

„A Mercedesnél is előfordult hasonló, és ilyenkor tovább kellett finomítaniuk a beállításokon. Nem arról van szó, hogy mindenre van egy csodaszer. Először meg kell érteni a működését, amihez talán egy futamnál többre van szükség.” Miközben a Mercedes tehát régóta nem tud zöld ágra vergődni az autójával, addig az azonos motort használó McLaren ismét szárnyal.

Ők tavaly Ausztria óta hatalmas fejlődésen mentek keresztül, és lényegében minden autóra pakolt új elem működött, így már nemcsak dobogóra esélyesnek számítanak, de a jövőben talán gyakrabban szállhatnak harcba a futamgyőzelemért is. A csapat hatékonyságát emelte ki a podcast másik műsorvezetője, Tom Clarkson is.

„Nem ez a leginkább lenyűgöző dolog a McLaren kapcsán? Mióta a tavalyi Osztrák Nagydíjon újításokkal álltak elő, minden, amit az autóra szereltek, jobbá tette azt. Most már teljes mértékben megértik ezeket a generációs autókat, hasonlóan Adrian Neweyhoz és a Red Bullhoz. Ez pedig rendkívül biztató lehet mindenki számára Wokingban.”

Hill erre így felelt: „Emellett valami nagyon bátor dolgot csináltak, mert az eredeti autójuk koncepcióját lényegében kidobták a kukába, és azt mondták, máshogy kéne csinálni, át kéne állni egy olyan megoldásra, amelyben több potenciál rejlik. És azóta sikerült erre építeniük újra és újra, mostanra pedig felzárkóztak. A fejlődési ütemük nekik a legjobb a tavalyi év közepe óta.”

„Ez pedig kissé aggasztó lehet a Red Bull számára is. Persze minél közelebb kerülsz az optimálishoz, annál nehezebbé válik, de fenomenális ütemben javultak.” Hill szerint pedig, ha így mennek tovább a dolgok, akkor a McLaren előbb-utóbb elkezdheti majd rendszeresen idegesíteni a Red Bullt, ami nyilván szorosabb küzdelemhez és jobb futamokhoz vezetne.

Azt, hogy eközben a Mercedesnek mennyire nem megy idén, jól jelzi ez a statisztika.