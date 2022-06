A McLaren katasztrofális hétvégéje után Norris „csak egy hideg fürdőt és egy jégkrémet” akart

Lando Norris csak a 14. helyről rajtolhatott a vasárnapi Kanadai Nagydíjon, miután a Q2-ben rakoncátlankodott az erőforrása, és nem tudott értékelhető mért kört futni Sergio Perez kiesése után.

A vasárnapi versenyen egy ponton a 18. helyre is visszaesett, amikor az egyik virtuális biztonsági autós fázis alatt a McLaren rosszul sikerült kettős kerékcseréje alatt előbb Daniel Ricciardo lassú kiállása miatt várakozott, majd a csapat szerelői felcserélték a keverékeket is.

Norrist végül a 15. helyen intették le, és még összeszedett egy 5 másodperces büntetést is, mivel átlépte a bokszutcai sebességhatárt.

„Ma minden rosszul sült el, és nem igazán voltak pozitívumai a versenynek” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak Norris.

„Az autónk egyszerűen nem elég jó. Időről időre feléled, és a pénteki szabadedzések után még kicsit optimistább voltam, de még egy Williams mögé is beragadtam, akik valószínűleg a leggyorsabbak az egyenesekben az egész mezőnyt figyelembe véve, míg mi a leglassabbak vagyunk, így nem igazán tudtam mit tenni.”

„Erre elég egyszerű magyarázat van, az autónk nincs ott, ahol szeretnénk, hogy lenne. Talán jó is, hogy vannak ilyen versenyeink, mert megmutatják, hogy mennyire el vagyunk maradva az élmezőnytől.”

A McLaren a szezonnyitó bahreini futamhoz, valamint Miamihoz hasonlóan idén harmadjára nem szerzett pontot egyik autójával sem, miközben Imolában Norris a dobogóra is felállhatott, időről időre pedig a Mercedeseket szorongatták az erős tempójukkal. Norris szerint a montreali eredményük azt mutatja, hogy azok számítanak a sorból kilógó eredményeiknek, nem pedig a gyengébb versenyeik.

„Hiába tűnt eddig úgy, hogy néha erősek lehetünk, az sosem az autó nyers tempója miatt volt, abban a szerencsének is szerepe volt. Most, hogy Fortuna nem a mi oldalunkon állt, láthattuk, hol is tartunk valójában” – mondta Norris, aki úgy búcsúzott a ketrecből a futam után, hogy „csak egy hideg fürdőt és egy jégkrémet akarok, és minél hamarabb hazamenni”.

