A McLaren „kármentésre” készül a Kínai Nagydíjon

A McLaren jó formában indította 2024-et, és az ötödik futamhoz érkezve a harmadik legjobb csapatnak számítanak a Mercedes előtt. Az alakulat autója továbbra is remekül muzsikál a nagy leszorítóerőt kívánó helyszíneken, de azt is elismerték már az idény elején, hogy a meglévő lassú kanyaros problémáikat továbbra sem tudták megoldani.

Ez a gyengeség pedig visszaüthet még bizonyos pályákon, és talán ennek első jeleit láthatjuk majd a most hétvégi kínai viadalon. Az 5,4 km-es sanghaji aszfaltcsíkon sok visszafordító található, és ott van a rendkívül egyedi 1-es kanyartól 4-esig tartó kombináció is, amely éppen azt a lassú, hosszú kanyartípust ötvözi, amelyet a McLaren nem igazán szeret.

„Be kell ismernem, hogy az év elejéről a kínai pálya az, amely a leginkább aggaszt engem a versenyképesség szempontjából” – ismerte el Stella. „Sok rajta a lassabb forduló, a visszafordító. Még a 2-es és 3-as kombinációban is rengeteg időt töltesz el. És már többször is elmondtam, hogy eddig nem igazán sikerült gyorsulnunk a lassú és középgyors szakaszokon.”

„A versenyképességet nézve tehát komolyabb kihívásra számítok, mint Szuzukában, Ausztráliában vagy a szezon első felében. Kína emiatt egyfajta kármentés lehet számunkra. Miamitól kezdve aztán remélhetőleg egy jobb időszak következik, miközben az év második fele még erősebb lesz.”

Stella végül azért nem írta le teljesen az esélyeiket, hiszen a hétvégi sprintformátum okozhat még váratlan szituációkat és csavarokat. „Több szempontból is kemény futam lesz. Milyen lesz például az aszfalt? Emellett ne felejtsük el azt sem, hogy Kína korábban borzalmas volt a szemcsésedés szempontjából. Szóval mire mennek majd ezzel az abroncsok?”

„Emellett az egyensúlyt sem könnyű megtalálni, mert több igazán gyors kanyar is található rajta, de sok a lassabb szekció is. Ez tehát önmagában fejfájást okoz, de mégis úgy gondolom, hogy ha picivel jobb munkát tudunk végezni, mint mások, akkor ez akár egy nagy lehetőséget is kínálhat” – vélekedett a csapatfőnök.

