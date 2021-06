A McLaren „kárlimitálásnak” tekinti Bakut, miután elbukták a harmadik helyet

A legutóbbi időmérőn a McLaren nem tudott olyan tempót futni, mint a vörösök autói, vasárnap pedig Lando Norrist és Daniel Ricciardót is legyőzte egy-egy Ferrari, miközben az ötödik és a kilencedik helyen végeztek.

Charles Leclerc a pole után negyedik lett a futamon, Carlos Sainz pedig hibázott is, és így sikerült a nyolcadik pozícióban zárnia, de ez az eredmény elég volt arra a Ferrarinak, hogy megelőzzék brit ellenfelüket a konstruktőri tabellán.

A csapatfőnökük, Andreas Seidl ugyan örül annak, hogy csak két ponttal vannak az olaszok mögött két olyan pályát követően, amelyek egyértelműen az SF21-es erősségeit domborították ki jobban, de azt is tudja, hogy javítaniuk kell az időmérős tempójukon.

„Ha a 9. és a 13. helyről rajtolsz, az első kanyar után pedig a 12. és 13. pozícióban vagytok, majd a futam végén sikerül behozni az autókat az 5. és 9. helyen, akkor itt egyértelműen a károk limitálásáról beszélhetünk” – mondta a német csapatvezető még a versenyt követő este.

„A lényeg az, hogy előrébb kell végeznünk szombatonként, mert akkor vasárnap jóval könnyebb dolgunk van. Miután belekerültél a vonatba, túl sok mindent nem lehetett csinálni. A versenyzők jó munkát végeztek, a csapat pedig nyugodt maradt ezen a trükkös futamon.”

„Ezért is örülünk annak, hogy csak négy pontot veszítettünk a Ferrarihoz képest. Ha normális viadal lett volna, akkor egyértelmű, hogy a Mercedes és a Red Bull elérhetetlen lett volna. Ha azonban végig nyomhattuk volna, akkor talán más lett volna a helyzet a Ferrari gumikopása miatt.”

„Az elméletek most viszont nem számítanak, a lényeg, hogy erősek legyünk szombaton és vasárnap is. Akkor olyan eredményeket fogunk elérni, amilyeneket megérdemlünk, és ez áll most a fókuszban” – magyarázta Seidl.

Rákérdeztek még nála arra is, hogy miként látja az erőviszonyok alakulását a soron következő Francia Nagydíjon. „Nehéz következtetéseket levonni a korábbi versenyekből, ezért nem is tudom megmondani. Ami viszont igazán számít, az az, hogy tempóban összességében közelebb kerültünk a Mercedeshez és a Red Bullhoz.”

Norris és Rosberg ebben egyetértenek