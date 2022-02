A McLaren is pályára fogja vinni az MCL36-ot a barcelonai teszt előtt

Második csapatként McLaren is a valódi 2022-es autóját mutatta be a pénteki esti wokingi eseményén, de természetesen a padlólemezzel és a Venturi-csatornákkal kapcsolatos fontos részleteket még elrejtették.

Az Aston Martin a csütörtöki bemutatóját követően másnap már pályára is vitte az AMR22-t, és felhasználták az egyik filmforgatási napjukat, amit valószínűleg mindegyik csapat ki fog használni a téli tesztidőszakban, miután ismét csak 6 nap áll majd rendelkezésükre a felkészüléshez a szezon előtt.

Az Autosport/Motorsport.com kérdésére a csapat terveivel kapcsolatban a McLaren elmondta, hogy ők is be fogják járatni az MCL36-ot, erre azonban közvetlenül a barcelonai teszt előtt lesz lehetőségük – az elmúlt években a McLaren már Barcelonában, a hivatalos teszt kezdete előtti napon tartotta ezt.

„Valószínűleg az összes többi csapathoz hasonlóan mi is szervezünk egy filmforgatási napot, valószínűleg nagyon közel a barcelonai teszt időpontjához” – nyilatkozta a csapatfőnök Andreas Seidl.

„Addig azonban még nagyon sok dolgunk van a gyárban, hogy elkészüljünk a tesztekre. Biztos vagyok azonban abban, hogy Piers (Thynne, gyártásvezető), James (Key, technikai igazgató) és Andrea (Stella, versenyigazgató) vezetésével ez sikerülni fog.”

A McLaren technikai igazgatója, James Key hangsúlyozta, hogy a bemutatón látott, de még rejtegetett autó szinte megegyezik azzal a példánnyal, amellyel Barcelonában is pályára fognak gurulni, de megerősítette a korábbi sajtóértesüléseket, miszerint Bahreinbe már egy alaposan átalakított autóval fognak menni.

„Szerintem az összes többi csapathoz hasonlóan nálunk is korán fognak jönni a frissítések, hiszen még mindig tanulunk az új szabályok adta lehetőségekről.”

„Nagyon gyorsan fejlesztenek a csapatok, és mindenki próbálja a lehető leghamarabb „a következő szintre” eljuttatni a saját autóját, így mi is fejlesztésekkel utazunk majd Bahreinbe, és már nekikezdtünk az azt követő frissítések tervezésének is. Látjátok is majd, hogy változni fog az autónk, de ez szerintem mindenkiére igaz lesz.”