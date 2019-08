A McLaren hálával tartozik két vezetőjének: valami elindult Wokingban

Nagy változásokon ment keresztül a McLaren, amelynél tavaly júliusban mondott fel a csapatfőnök, Eric Boullier távozása pedig egészen széleskörű átszervezést eredményezett. A Zak Brown által indított átalakulás részeként Stella a teljesítményért felelős igazgató lett, míg Pat Fry a motorrészleg élére került. Az idén kinevezett, és menet közben munkába álló új csapatfőnök, Andreas Seidl szerint ennek a két szakembernek hatalmas, elévülhetetlen érdemei vannak az átszervezés sikerességében, és ezzel az idei sikeres időszak kialakulásában is.

"Amit nem szabad elfelejteni, hogy Pat és Andrea együtt főszerepet játszott a változásokban" - mondta Seidl, akit az MCL34 teljesítményének növekedéséről kérdeztek. "Egy dolgot meg kell érteni, hogy mik a feladatok, a második pedig, hogy a megfelelő embereket bízd meg velük. És a változással, amit Zak kezdeményezett tavaly, vagyis hogy kinevezte Patet és Andreát, a lehető legjobb döntés volt az idei autót illetően, és meg is lett az eredménye."

"Ez egy csapatmunka, de szükséged van a megfelelő vezérekre, és ez meg is volt Pattel és Andreával, ez szenzációs döntés volt, és sokkal könnyebbé tette az indulást" - mondta a csapatfőnök, akivel maximálisan egyetért James Key, aki szintén az átalakulás részeként érkezett a wokingiakhoz, a technikai igazgató szerint is megérdemel minden dicséretet Fry és Stella munkája.

"Egyetértek Andreas-szal, senkinek egy szava nem lehet az átszervezés eredménye kapcsán. Pat és Andrea vezette a csapatot, és az erőfeszítéseik minden dicséretet megérdemelnek" - mondta Key. A McLaren idén már egyértelműen a negyedik erő a Forma-1-ben, a szezon első felében megnyerte a középmezőny küzdelmét, és közben a sokat emlegetett duóból Fry távozott, hogy pihenjen egyett, miközben a híresztelések szerint a Williamshez tarthat.

Seidl szabad kezet kapott a szervezet kialakításában, és elmondása szerint most már elégedett a felállással. "Természetesen időre volt szükségünk ahhoz, hogy belerázódjunk, de azt hiszem, hogy mióta a vezetői csapatom is pozícióban van - tehát amióta James Key a technikai igazgató, és Piers Thynne-t is előléptettük műveleti igazgatóvá, majd Andreát pedig a főigazgatóvá, valamint Paul James lett a csapatmenedzser - minden a helyére került. Most már, hogy megvan a vezetés, most fontos mindannyiunk számára, hogy kidolgozzuk azt a jövőképet, ahová a szervezetet vezetni akarjuk."

