A McLaren „friss szemléletmódja” segített a Mercedesnek

A Hondával és Renault-val töltött esztendők után a McLaren újra beizzította a korábbi sikeres partnerségét, és 2021-től már ismét Mercedes-motor hajtja az autójukat. Mivel a wokingiak egyre erősödnek, most pedig megkapták a mezőny legjobb erőforrását, így talán várható, hogy ez egy újabb lökést ad nekik a csúcs felé vezető úton.

A bahreini teszten is szépen és megbízhatóan teljesítettek, a pilóták is elégedettek voltak az autóval, amelyen egy egyedi diffúzormegoldás is található. Az szinte biztos, hogy a Mercedesszel karöltve csak még jobbak lehetnek majd idén, de nem szabad alábecsülni a McLaren által hozott másfajta szemléletet sem.

Még több F1 hír: Kik éltek az oltási lehetőséggel Bahreinben?

Norris a Forma–1 hivatalos weboldalának nyilatkozott a téma kapcsán, és kifejtette, hogy eddig minden simán ment, és örülnek annak, ahogyan a dolgok alakultak. Ugyan történtek bizonyos változások, amelyekhez alkalmazkodniuk kell, mégis érezhető, hogy előreléptek számos helyen.

„Vannak azért olyan területek, ahol még vár ránk munka, és nagyon szorosan összedolgoztunk velük az utóbbi három napban, mert a többi mercedeses istálló már régebb óta van velük. Mindenki igyekszik hozzászokni a dolgokhoz, mi pedig a Renault után friss szemlélettel, másfajta perspektívával és érzésekkel érkeztünk meg.”

Norris tényleg bizakodóan nyilatkozott az eddig együttműködésről, szerinte mindenki remekül végzi a munkáját, és jelenleg minden jónak tűnik. Azt ugyanakkor kihangsúlyozta ő is, hogy meg kell várni az első időmérőt, mert csak akkor derül ki, hogy ki mit tud igazából.

„Ez egy remek autó kezdésnek. Már az első körtől kezdve jól éreztük magunkat benne, és sikerült is sokat kihozni belőle. Most meg kell próbálnunk megtalálni azt a kis extrát az utóbbi napok adatai alapján.”

„Még nem mentünk kevés üzemanyaggal, mert nem akartunk mindent megmutatni. Rengeteg szenzor van az autón, de senki sem akar mindent kiadni magából, így nem látod, hogy mire is képes igazán a kocsi, amíg el nem jutsz odáig, de én boldog vagyok az eddig tapasztaltakkal.”

Az MCL35M a teszt során nem futott bele nagyobb problémába, ez pedig mindenképpen bíztató lehet a McLaren szemszögéből, de Norris szerint még így is bőven van mit tanulniuk az új masináról.

„Le kell ülnünk, és ténylegesen össze kell dugjuk a fejünket, hogy megértsük, miként lehet kihozni az utolsó két-három tizedet, amelyre szükségünk lesz majd néhány héten belül.”

A brit úgy látja, hogy az autó alapvetően rendben van, már komolyabb módosítgatások és változtatások nélkül is szépen teljesít, de persze még lesz vele dolguk, ha az utolsó ezredmásodperceket is ki akarják facsarni belőle. „Szerintem jó helyzetben vagyunk, de még egyértelműen van min dolgozni” – hangsúlyozta ismét Norris.

Sainz nem dől be a Mercedesnek