A McLaren figyelmeztette Ricciardót: nem felel meg az elvárásainknak

Brown szerint Lando Norris jelenleg egyszerűen jobban teljesít, mint márkatársa, amit a ponttáblázat is megmutat. Norrisnak 38 egysége van, míg Ricciardónak csupán 11.

A múlt hétvégi spanyol viadal sem úgy alakult számára, ahogy azt elképzelte, hiszen csak a 12. lett, nem igazán találta a ritmust és a tempót, Norris pedig betegen is felül tudta őt múlni, újabb pontokkal gyarapítva saját és csapata gyűjteményét.

„Lando most egyértelműen előnyben van. Természetesen azt szeretnénk látni, hogy Daniel sokkal közelebb kerül Landóhoz, és egy egészséges csapaton belüli párharc bontakozik ki” – nyilatkozta a Sky Sportsnak Brown.

Még több F1 hír: Villeneuve: Perez joggal csalódott, de a Red Bull helyesen döntött

„Daniel egyszerűen még mindig nem érzi otthon magát az autóban. Pedig mindent megteszünk, amit lehet, de ez egy újabb csalódást keltő hétvége volt.” Az istálló ügyvezetője szerint sajnos egyértelmű, hogy 2021-es csatlakozása óta Ricciardo nem azt hozza, amit ő maga és a csapata elvárna tőle.

„Monzát és pár másik futamot leszámítva ez a partnerség egyelőre nem hozta az elvártakat. Most csak tovább kell dolgoznunk csapatként, fent kell tartani a kommunikációt, és reménykedni, hogy ami még nem működik, az hamarosan elkezd majd.”

Brown végül még azt is elmondta, hogy Ricciardo nehézségei különösen Norris jó teljesítményével szemben helyezhetők kontrasztba. „Ez is azt bizonyítja, hogy Lando milyen jó. Ha megnézzük a pontkülönbséget mondjuk a Ferrarinál és a Red Bullnál, ott is az egyik pilóta sokkal jobban áll.”

„Lando az egyik legjobb versenyző jelenleg a világon, és jó fényt vet rá, ha megnézzük a közöttük lévő különbséget.” Ezen nyilatkozat alapján úgy tűnik, hogy Ricciardónak valóban nem ártana összeszednie magát, mert így egyáltalán nem biztos, hogy megtarthatja majd helyét a csapatnál, akár legyen érvényes szerződése, akár nem.

Hamilton büntetésre számíthat ezért az esetért?