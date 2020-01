A McLaren F1-es csapata a kulisszák mögött: készül a 2020-as autó

A McLaren 1966 óta szerepel a Forma-1-ben, de a csapat első bajnoki címére 1974-ig kellett várni, amikor Emerson Fittipaldi is felért a csúcsra. Az alakulat ezt követően még 1984-ben, 1985-ben, 1988-ban, 1990-ben, 1991-ben és 1998-ban nyerte meg a konstruktőri bajnokságot.

Legutóbb 2008-ban volt példa arra, hogy a McLaren egyéni bajnokot adott az F1-nek. Lewis Hamilton első bajnoki sikere óta a csapat semmit sem nyert, leszámítva a futamgyőzelmeket. Ugyanakkor ebből is a legutóbbi ilyen sikerük 2012-re datálódik.

2013 és 2019 között a McLaren egyetlen egy alkalommal sem végzett a TOP-3-ban az aktuális kiírás végén. A legjobb ilyen eredményük épp tavalyról van, ami egy komoly előrelépés volt a csapattól. A második hondás korszak nagyon rosszul sikerült, és a Renault motorjaival sem tudták megközelíteni az élmezőnyt.

Jövőre azonban már újra a Mercedes motorjait fogják használni. Most azonban még maradjunk 2020-nál, hiszen hamarosan bemutatkozik a teljesen új McLaren, ami mögött egy eltérő koncepció áll. Ez lesz James Key első McLarenje, ami okozhat meglepetést.

Az alább található videóban ismét a kulisszák mögé tekinthetünk be, ahol már gőzerővel zajlanak az összeszereléshez szükséges folyamatok, így a szakemberek is megkezdték az elemek fújását. Zak Brown már korábban elhintette, hogy változni fog a festésük, ami az új szponzorokhoz is köthető.