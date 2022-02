A McLaren ezzel a képpel hergeli a szurkolókat a ma esti bemutatóra

A McLaren lesz a negyedik csapat, amely idén felfedi autóját, vagyis pontosabban inkább annak fényezését. Eddig a Haasról, a Red Bullról, és tegnap az Aston Martinról rántották le a leplet. Az Astonon kívül azonban egyik csapat sem azt az autót mutatta, amellyel rajthoz kíván majd állni Bahreinben.

A Haas egy virtuális autót mutatott be, míg a Red Bull az F1 által készítet bemutató autóra húzta rá a saját festését. Egyedül Az Aston Martin vállalta fel teljes egészében a 2022-es modellt, amely annak tudható be, hogy a mai napon egy filmforgatási eseményen vesznek részt az autóval, amelyen Lance Stroll és Sebastian Vettel is vezetni fogja az AMR22-t.

A McLaren ma este mutatja be az új fegyverét, az MCL36-ot, melyet igencsak komoly érdeklődés vár. Az Astonhoz hasonlóan ők is élőben közvetítik saját honlapjukon, a Sky Sports F1-en, valamint YouTube-csatornájukon keresztül az eseményt.

A csapat marketingesei igyekeznek tovább hergelni a szurkolókat, és most egy újabb képet osztottak meg, melyen az MCL36 orrának renderelt változata látszik. A csapat továbbá lerántja a leplet az IndyCar-autójukról, az Extreme E-konstrukcióról, és az e-sport-csapattal kapcsolatban is bejelentésre készül.

