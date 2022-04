A McLaren erőforrást cserélt Norris autójában, Seidl bizakodó

Nem alakult rosszul a McLaren számára az első, magyar idő szerint péntek hajnali szabadedzés az Albert Parkban. Lando Norris az ötödik, Daniel Ricciardo a nyolcadik legjobb köridőt teljesítette, persze ez még nem jelent sok mindent.

Andreas Seidl az FP1 után elárulta, Norris autójában elővigyázatosságból erőforrást cseréltek, de ez még nem jelent rajtbüntetést a brit számára. „Az autó előkészítésekor észleltünk egy minimális problémát, amit ugyan lehet javítani, de csak a gyárban“ - magyarázta a csapatfőnök.

„Emiatt ki kellett cserélnünk a motort, de valószínűleg a másikat sem kell kidobnunk“ - tette hozzá Seidl, akit arról is megkérdeztek, mit gondol csapata teljesítményéről az első melbourne-i szabadedzés után.

„Határozottan jó kezdés, úgy fest, versenyképesebbek vagyunk, mint az előző két hétvégén. Ugyanakkor, még mindig korai bármiféle következtetést levonni, hiszen ez csak az első szabadedzés volt.“

„A pálya tapadása sokat fog javulni, mindenki kísérletezik a beállításokkal, szóval várnunk kell, hogy tisztább képet kapjunk. Lando és Daniel elégedett volt az autó működésével, és annak is örülök, hogy ismét láthattam, hogyan teljesítünk egy új vonalvezetésű aszfaltcsíkon.“

A McLaren csapatfőnöke kifejtette, végrehajtottak néhány módosítást a konstrukción Szaúd-Arábiához képest, majd arról is beszélt, hogy a két héttel ezelőtt mutatott javulásuk a szezonnyitóhoz képest részben maguknak, részben a dzsiddai pálya karakterisztikájának köszönhető.

„Sok kihívással küzdöttünk, határozottan a mezőny végéről indultunk neki a bahreini versenyhétvégének. Levontuk a tanulságokat, ez segített abban, hogy simább hétvégét teljesítsünk Dzsiddában.“

„Azt hiszem, a pálya elrendezése is jobban feküdt az autónknak és ez is közrejátszott abban, hogy versenyképesebbek voltunk. A melbourne-i vonalvezetés hasonlít a szaúdi pályáéhoz, de ahogy korábban is mondta, várjuk meg hogy alakul a végső sorrend.“

„Számunkra az a legfontosabb, hogy a jelenleg rendelkezésre álló csomagból kihozzunk a maximumot és a pontszerző helyekért harcoljunk. Ezzel párhuzamosan persze keményen törjük a fejünket, hogyan nyerhetnénk ki még több teljesítményt a McLarenből“ - fogalmazott Seidl.

A csapatfőnököt arról is faggatták, mekkora plusz motivációt jelent Daniel Ricciardo számára a hazai visszatérés. „Mindig maximálisan nyomja a gázt, nem számít hová utazunk. Persze, természetesen nagyon különleges számára, hogy először versenyezhet itt a McLarennel.“

„Csapatként is nagy löketet ad nekünk, hogy látjuk a sok-sok papaya-színű sapkába öltöző szurkolót a lelátón. Összességében elmondható, már mindenki nagyon várta, hogy elutazhassunk ide.“

Leclerc volt a leggyorsabb a második szabadedzésen az Albert Parkban