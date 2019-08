A McLaren elismeri, több pénzt is költhetett volna a fejlesztésekre

A McLarennél folyamatos a fejlődés, legalábbis idén, amihez Fernando Alonsónak és Stoffel Vandoornenak is nagyon sok köze van, mert a spanyol világbajnok és a belga is rengeteget tesztelt és szenvedett azért, hogy a 2019-es gép versenyképes legyen, amihez nem sok köze volt a „babérokat learató” Carlos Sainz Jr.-nek és Lando Norrisnak. A spanyol és a brit azonban kiváló munkát végez.

Ezt Brown, a McLaren első embere is elismeri, aki az idény első felének értékelőjében több mindenre is kitért, így többek között arra is, hogy mit vár a 2021-es szabályváltozásoktól, valamint mennyire fontos Andreas Seidl és James Key személye, akik a területükön az egyik legjobbak.

„Nagyon jól teljesített a csapat az év első felében, elérve az általunk kitűzött célokat, legyen szó a startok javulásáról, a kiállásokról, az autó tempójáról, valamint természetesen mindkét versenyző kiváló munkát végzett. Lando és Carlos is kiemelkedő volt. Carlos, aki a 7. helyen áll a bajnokságban, kiváló csapatvezető volt. Rendkívül gyors, nagyon következetes, és olyan, mint Lando, egy nagyszerű csapatjátékos.”

„Lando nagyon gyors volt, és rendkívül érett is. Nem vétett kezdő hibákat, amiket néhány hasonló tapasztalattal bíró versenyzőnél látunk. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben is lesz néhány ilyen, mint minden pilóta esetében, de az általa bemutatott érettség és tempó nagyon lenyűgöző.”

„Eddig valóban egy nagyon jó szezonunk volt, ami megmutatja, hogy kezdenek kifizetődni a változtatások. Jó látni azt, hogy ezek a dolgok működnek, és már a vezetői oldalamon is megvan ez Andreas (Seidl) és James (Key) részéről, akik csatlakoztak hozzánk. Ők ketten nagyon gyorsan alkalmazkodtak, és kiváló vezetői képességekkel rendelkeznek. Amikor megérkeztek hozzánk, a 2019-es autó már ténylegesen kész volt. Ezért fontos, hogy mindenkinek köszönetet mondjunk és gratuláljunk, akik hozzájárultak ahhoz, hogy egy jobb csomagunk legyen erre az évre.”

„Jelenleg az újjáépítés időszakában vagyunk, és a stabilitásra törekszünk. Carlos és Lando egyaránt jól teljesítenek, emiatt korán meg akartuk erősíteni a helyüket. Biztos vagyok benne, hogy sok csapat van, akik szeretnék, ha az egyikőjük az autójukban ülne. Egyszerűen el akartuk kerülni a pletykákat, amiatt is erősítettük meg a helyüket ilyen korán.”

„Személy szerint minden versenyt várok, ami előttünk van. Az év második felében meg kell ismételnünk azt, amit az első félévben tettünk: jó csapatvezetés, az autó fejlesztése és továbbfejlesztése, valamint a munka elvégzése a versenyzők részéről. Lehetséges, hogy a negyedik helyen állunk a bajnokságban, de a helyzetünk messze nem olyan kényelmes. Még sok verseny van hátra.”

„Emellett nagyon izgatott vagyok a 2021-es szabályok miatt. Még nem véglegesítették azokat, de azt hiszem, mindannyian jól megértjük, hogy ez miképpen is fog kinézni. A költségvetési felső határ növeli azon csapatok számát, melyek képesek a rajtrács első felében versenyezni, és ebbe a csoportba magunkat is belefoglaljuk. Szerettem volna, ha a felső határ alacsonyabb lenne, de szerintem ez a 175 millió dolláros limit egy jó kezdet. Ez le fogja zárni a rést, de a következő alkalommal egy újabb lépést szeretnénk látni ezen a területen.”

„Az új szélcsatorna építéséről szóló döntés pedig azt bizonyítja, hogy a részvényesek elkötelezettek abban, hogy a McLaren visszakerüljön a rajtrács elejére. Úgy gondolom, az évek során talán nem fektettünk be annyit, mint amennyire a különféle technológiákba kellett volna, és a szélcsatorna kritikus jelentőségű. A fejlesztés néhány évbe telik, és ez minden bizonnyal a legszélesebb körű beruházás, melynek célja a különbség megszüntetése.”

