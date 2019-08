A McLaren legendás menedzsere szerint Senna forog a sírjában

Az F1 podcastjében, a The Gridben Tom Clarkson készített interjút Jo Ramirezzel, aki a legendás McLaren csapatmenedzsere volt, ebben az egykori sportvezető nagyon lesújtó kritikát fogalmazott meg a Forma-1 jelenlegi állapotáról. Ramirez a Forma-1 történetének egyik legtapasztaltabb szakembere, aki 40 éven át volt a sportág körforgásában, és szerinte az utóbbi időben a versenyhelyzetek megítélésének kérdése nagyon nem alakult jól a sportágban, különös tekintettel a közelmúlt történéseire, vagyis a kanadai Vettel-Hamilton afférra és a Leclerc-Verstappen ütközésre.

"Hagyni kell őket. Minek ennyi büntetést kreálni? Ayrton mindig azt mondta, hogy ha van hely, ahol be lehet csúszik, meg kell próbálni. Abban a pillanatban, amikor ezt elengeded, már nem is vagy pilóta. Persze vannak balesetek, és az előtted lévő mindig megpróbálja megvédeni magát, és ez néha ütközéssel is jár. De a pályán lévő párbaj ennek a versenynek a lényege" - mondta Ramirez, aki szerint a mai Forma-1 már alig emlékeztet arra, amikor Senna és Prost viaskodott egymással.

"2001-ben vonultam nyugdíjba, azóta a pénz átvette az irányítást. A pénz és a túlzott mértékű szabályozás. Biztos vagyok benne, hogy ha ezt Ayrton fentről látja, forogni kezd a sírjában" - jelentette ki az egykori szakember, aki szerint azonban ez a helyzet nem csak a szabályalkotók bűne, a pilóták is kivették a részüket.

"A múltban sokkal egységesebbek voltak, van ugyan szervezet, amely képviseli őket, de olyan, mintha nem is lenne. A bajnokoknak kell azoknak lenni, akik működésbe hozzák a dolgokat, de a megbeszéléseken alig látod Hamiltont. Elsősorban és leginkább csak magukra gondolnak, pedig együtt kellene harcolniuk" - tette hozzá a McLaren egykori vezetője.

A mexikói beszélt a tragikus hétvégéről is, amikor Senna életét vesztette Imolában, és ismét cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek arról szóltak, hogy a brazil a visszavonulást fontolgatta.

"Ez nem így volt, nem akart visszavonulni. Természetesen a szombat szörnyű volt" - utalt Ramirez Ratzenberger halálára a szombati időmérőn. "Sid Watkins azt tanácsolta neki, hogy ne versenyezzen. De vasárnap reggel már kész volt győzni. A bemelegítő körön már sokkal jobban érezte az autót, elégedett volt. De tény, hogy kiábrándult az F1-ből, mert olyan dolgokat tapasztalt, amiket nem szeretett volna. Olyan, mint ma Vettel. De ő nem akarta befejezni, a Ferrariból akart visszavonulni."

Végezetül a legendás szakember a podcastben beszélt a Forma-1 legújabb generációjáról, az újoncok közül is Lando Norris nyerte el leginkább Ramirez elismerését. "Nagyon pozitív meglepetés, hogy Lando Norris milyen gyors. A McLarennek nagyon biztos párosa van, és most végre visszatérhet a csúcsra. Az új generáció pedig új lendületet ad" - mondta Ramirez.

