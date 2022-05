A McLaren egyértelmű: nem lesz belőlük az Audi F1-es csapata

Az Audi anyacége, a Volkswagen Csoport már előrehaladott erőfeszítéseket tesz, hiszen két márkával is szeretnének részesei lenne az F1-nek 2026-tól. Miközben a Porsche minden bizonnyal a Red Bull-lal fog összeállni, addig az Audi továbbra is fontolgatja lehetőségeit.

A cég megbeszéléseket folytatott a McLarennel, és az egyik opció az volt, hogy teljes egészében átveszik a csapatot, így az hivatalosan az Audi gyári alakulataként folytatta volna tovább. Ezzel a McLaren neve akár el is tűnhetett volna a sorozatból.

A Miami Nagydíj előtt Brown viszont igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba, amikor kijelentette, hogy a McLaren nem eladó. „A részvényeseink igazán elkötelezettek. Valóban voltak megbeszélések az Audival, de nem vagyunk eladók. Elkötelezettek vagyunk a jövő iránt is, és jól teljesítünk a pályán.”

„A részvényeseink jelentős befektetéseket tesznek, hogy megadják a csapatnak a szükséges forrásokat, és kereskedelmileg is remekül teljesítünk. A csapat morálja is jó. Szóval egyáltalán nem áll érdekünkben eladni a versenycsapatot.”

„Mi vagyunk a McLaren F1. Ez továbbra is így fog maradni, és a továbbiakban is lesz versenycsapatunk.” Brown azért is ilyen magabiztos, mert az utóbbi időszakban jelentősen javult az alakulat pénzügyi helyzete.

Miközben tehát kizárta az audis híreket, az üzletember azt megemlítette, hogy még nem döntöttek arról, 2026-tól milyen motorral akarják majd folytatni a sorozatban. „A felvásárlás nem téma, de Andreason múlik, milyen erőforrást akar látni majd az autónk hátuljában.”

Hamilton továbbra is hordja ékszereit, engedményt kapott az FIA-tól