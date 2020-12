A McLaren egy "továbbfejlesztett" Ricciardóra számít

A McLaren nem szeretne a babérjain ülni azok után, hogy hosszú éveket követően ismét a konstruktőri világbajnokság képzeletbeli dobogóján végzett.

A csapat technikai igazgatója, James Key a 2021-es modell, az MCL35M fejlesztési munkálatai kapcsán nyilatkozott. Ahogy a neve is mutatja, az autó elkészítésénél jelentősen építettek a 2020-as konstrukcióra.

Bár a cél a gyökeres változások helyett a fokozatosság volt, Key szerint bőven van tér fejlődést elérni. A brit szakember a csapat hivatalos oldalán nyilatkozott:

„A szezon során folyamatosan hoztunk újításokat. Talán nem olyan ütemben, mint más csapatok, de időre volt szükségünk, hogy megfejtsük az autóra gyakorolt hatásukat.”

„A legtöbb fejlesztésünk be is vált, és a későbbiekben is felhasználtuk. A szabályok elég lehetőséget adnak arra, hogy 2021-re fejlesszük gyenge pontjainkat. Szerencsére ezek nem az autó alapjaiban gyökereznek.”

„A következő évi szabályváltozások célja, hogy csökkentse az autók leszorítóerejét. Mindenki igyekszik minimalizálni az ebből fakadó veszteséget. A másik nagy változás a Mercedes erőforrásának érkezése lesz, ami miatt módosítottunk a karosszérián és a váltón. Az MCL35M a gyakorlatban egy teljesen új autó lesz.”

Key sokat vár Daniel Ricciardotól, aki 2021-től Lando Norris csapattársa lesz majd.

„A mezőny sűrűjében már idén is rendkívül szoros volt a küzdelem. Egy fél tized sokszor több pozíciót jelentett idén. A körülmények, a gumikezelés, a pálya karakterisztikája befolyásolták, ki van éppen elől.”

„Ricciardóval rendkívül könnyű együtt dolgozni. Sokkal tapasztaltabb lett azóta, mióta legutóbb együtt dolgoztunk (a Toro Rossónál). Úgy vélem, lényegesen többet tud majd hozzátenni az autó fejlesztéséhez.”

„Egy többszörös futamgyőztes versenyző, aki a legjobbak egyike. Nagyon könnyű vele jól kijönni, ugyanakkor nagyon elkötelezett, és pozitív hatása van a csapat hangulatára. Nagyszerű mércét jelent majd a számunkra, Landóval pedig az egyik legerősebb versenyzőpárost alkotják majd” – nyilatkozta Key.

