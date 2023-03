A McLaren egy korábbi nehéz szezonból merítene erőt az idei visszakapaszkodáshoz

Miután 2008-ban Lewis Hamiltonnal világbajnoki címet szereztek, a wokingiak nagy reményekkel vágtak neki a következő idénynek, amely azonban katasztrofálisan indult számukra. Még a pontszerzésért is keményen meg kellett küzdeniük.

A szezon közepén aztán jelentős változásokat eszközöltek, és a McLaren máris sokkal jobb formába lendült, Hamiltonnak pedig végül két győzelmet is sikerült szereznie. Most, 14 évvel később az alakulatnak nem sikerült elérnie a kitűzött célokat az aerodinamikai fejlesztés terén, így az MCL60 nem is mutatott túl jó formát a teszten és az első futamon.

Leírniuk azonban még nem kell az évet, hiszen már készülnek a komolyabb újítások, és még ha most korlátozza is őket a költséglimit, valamint az aerodinamikai megkötések, Andrea Stella csapatvezető bízik abban, hogy hasonlóan nagy ugrást tehetnek, mint 2009-ben.

„Több olyan eset is volt, amikor komoly ugrás történt, és számunkra is ez jelenti az ambíciót: azt akarjuk elérni, amit a McLaren 2009-ben csinált. Emlékszem, hogy komoly teljesítményjavulást mutattak, és 2012-ben is valami hasonló volt a helyzet” – mondta Stella, aki akkor még a nagy riválisnál, a Ferrarinál volt Kimi Räikkönen versenymérnöke.

„Ha megnézem, milyen potenciál rejlik bennünk a fejlesztés terén, szerintem képesek lehetünk gyorsabbak lenni, mint az ellenfelek, szóval remélhetőleg 2023-at is hozzáadhatjuk majd a listához.” Stella emellett arra is kitért, hogy pontosan mi hátráltatja most őket.

„Jelenleg a leszorítóerő jelenti a legkomolyabb limitáló tényezőt. Nyilván lehet javítani a fejlesztési tempón a jobb infrastruktúrával, a nagyobb munkaerővel, és most éppen ez zajlik nálunk. Úgy hisszük, az autóban megvan a potenciál, és lényegében minden futamra érkeznek majd új elemek.”

Bajok azonban nemcsak a McLarennél, de a nekik motorokat szállító Mercedesnél is vannak. Az istálló például nemrég nyílt levélben kért bocsánatot a szurkolóktól.