A McLaren csapatfőnöke reagált Norris kritikájára a stratégiáról

Norris a harmadik helyről indult és az első volt az élen állók közül, aki kereket cserélt, azonban a verseny végére a két Ferrari-pilóta, Carlos Sainz és Charles Leclerc is megelőzték, utóbbi a nyolcadik helyről egy egykiállásos stratégiával.

A futam után Norris elismerte, hogy a Ferrariktól várható volt, hogy erősebb versenytempójuk lesz, de szerinte az utolsó kiállásukkal várhattak volna és nem kellett volna Leclerc-rel egy időben kijönniük. Stella azonban úgy látja, jó döntéseket hoztak, tekintve, hogy az offenzív stratégia akár egy dobogós helyet is eredményezhetett volna számukra:

„Szerintem nem volt sok választásunk, mert amikor az elején kihoztuk Landót, nagyjából tudtuk, hogy a Ferrarik készen állnak az alávágásra. Ezt akartuk megelőzni. Két szett kemény keverékünk volt, megtehettük, hogy korán kiállunk és ezzel azt akartuk megnézni, hogy van-e esélyünk a dobogóra, sőt, akár Perezt megverni?”

„Szerintem megérte megpróbálni. Végül egy olyan versenyt futottunk, ami idő szempontjából nem feltétlenül a legjobb volt, de szerintem nagyon érdemes volt a dobogó érdekében megpróbálni és örülünk, hogy ehhez elég bátrak voltunk.”

Arra, hogy Norris szerint később is jöhettek volna a második kiállásra, Stella úgy reagált, hogy a csapatnak a Mercedes párosára, Lewis Hamiltonra és George Russellre is figyelnie kellett: „A második kiállást Leclerc kényszerítette ki és Carlos is közeledett Landóhoz, szóval Carlos megelőzte volna Landót és ha Carlos megelőzi, akkor időt veszített volna és Hamilton, valamint Russell mögött kötött volna ki.”

„Mivel egy versenyen számos autóval kell foglalkoznunk, több dolgot figyelembe kell vennünk, nem koncentrálhatunk csak egy ellenfélre. Nem tudom, hogy ez a nézőknek amúgy mennyire szórakoztató, de nekünk eléggé összetetté teszi a versenyeket az, hogy rájöjjünk, kik az igazi ellenfelek.”

A Motorsport.com kérdésére, hogy a csapat reagálhatott-e volna máshogy, amivel megverhették volna Leclerc-t, Stella úgy felelt: „Nem hiszem, hogy ma sokkal többet tudtunk volna tenni a dobogó érdekében. Talán, ha Landóval lemondunk a dobogóról, Leclerc előtt végezhettünk volna.”

Oscar Piastri versenyét Stella simábbnak nevezte, a nyolcadik helyen végző ausztrált az utolsó körökben előzte meg Russell: „Oscarral szerintem nem volt túl sok opciónk ma, ha megnézzük a végeredményt, az autók ereje döntött. Emiatt kár Oscar utolsó elfékezéséért, akkor veszítettünk pozíciót Russellel szemben.”

„Enélkül a Mercedesek előtt végeztünk volna, és ahogy mondtam, nagyjából ez lett volna a csapatok erősorrendje, figyelembe véve, hogy Fernando (Alonso – a szerk.) szokásához híven nagyon jól teljesített, szóval ő az, aki különleges, mert egy kicsit emeli is az autó versenyképességét, hogy ő ül benne.”

A hétvégét összegezve hozzátette: „Elégedettek vagyunk. Ismét mi szereztük a harmadik legtöbb pontot, megerősítve a harmadik helyünket a konstruktőri bajnokságban, ez pedig egy pozitív végkimenetel.”