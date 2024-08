A McLaren-csapatfőnök kijelentette, sok fejlesztésre számíthatunk a szezon második felében

Az aerodinamikai tesztelési szabályzat (ATR) a kortárs F1-ben korlátozza, hogy mennyi szélcsatorna-idő és számítási áramlástani (CFD) erőforrás használható fel, és az egyes csapatok a konstruktőri pozíciójuktól függően kapnak limiteket. Ezt a konstruktőrök 2023-as bajnoki helyezésétől függően osztják ki az év első felére, majd június 30-a után a 2024-es helyezésekhez igazodva módosítják.

A McLaren Miamiban mutatott be egy nagyobb fejlesztést, de azóta csak pályaspecifikus és kisebb frissítéseket vetettek be a következő futamokon.

Ez arra utal, hogy a csapat visszafogta a fejlesztéseket, hogy a nyári szünet után vigye pályára őket, így az év második felére ATR-előnybe került a többi csapattal szemben, akik egyenletesebb ütemben vitték a frissítéseket a versenyekre.

Mivel az év második felére tervezett fejlesztések nagyrészt az év első felében születtek meg, így a McLarennek nemcsak a 2024-es frissítési ütemterv véglegesítésére, hanem a 2025-ös autóra való költésre is több ideje marad.

Eltekintve a nagyobb leszorítóerővel rendelkező hátsó szárnyaktól, amelyeket a csapat Imolára és Monacóra, valamint a kisebb leszorítóerővel rendelkező szárnyaktól Silverstone-ra és Spára fejlesztett ki, az egyetlen hosszabb távú frissítés, amelyet Miami után részleteztek, egy új első szárny volt.

„Gyakorlatilag a Red Bull eddig több fejlesztést vitt a pályára, a leszállított fizikai alkatrészek tekintetében, ha megnézzük a beadványt, mint amit mi tettünk” - mondta Andrea Stella csapatfőnök.

„De határozottan a McLaren nevében is beszélhetek. Úgy tűnik, most már olyan állapotban vagyunk, hogy beválthatunk valamennyit abból a fejlesztésből, amit felhalmoztunk. Arra számítanék, hogy a szezon második felében többszörösen is lesz néhány új alkatrészünk.”

Mivel az Osztrák Nagydíj végén a bajnokságban a harmadik helyen állt - ugyanabban az időpontban, amikor az ATR-kiosztás módosítása előtt június 30. volt a határnap -, a McLarennek 256 szélcsatornás teszt áll rendelkezésére a kéthónapos aerodinamikai tesztidőszak (ATP) mindegyikében, 64 óra 15 m/s feletti szélcsatorna-légsebesség, 320 óra szélcsatorna-foglaltság, és 1600 új geometria, amelyet a CFD-szimulációkban használhatnak fel. Az év végéig három ATP-t érint ez a változás.

Ez csökkenést jelent az év első feléhez képest, ahol a McLaren a tavalyi bajnokság negyedik helyének köszönhetően többet használhatott mindegyikből.

Összehasonlításképpen, a bajnokságot vezető Red Bull 224 szélcsatornafutással, 56 órával plusz 15 m/s légsebességen, 280 óra szélcsatorna-foglaltsággal és 1400 új geometriával rendelkezik ATP-nként.

Stella egyetértett azzal, hogy a McLaren nem volt különösen termékeny a frissítési tervével a szezon első részében, és megjegyezte, hogy „meglepetés”, hogy a csapat meg tudta őrizni versenyképességét.

„Bizonyos értelemben meglep, hogy ilyen versenyképesek voltunk, tekintve, hogy Miamitól kezdve valójában nem sok új alkatrészt hoztunk a pályára. Szóval ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan a miami frissítés nagy dolog volt. A szezon második felében lesz néhány fejlesztés.”

Az, hogy a McLaren nem sieti el a fejlesztéseket, biztosítja, hogy elméletileg több időt tölthet azok házon belüli fejlesztésével, talán korlátozva az új fejlesztésekkel járó káros hatásokat - ahogy azt az Aston Martin és az RB tapasztalta ebben a szezonban.

Az RB az osztrák és a brit nagydíj hétvégéjén az edzéseken végzett kísérletsorozatot követően megállapította, hogy a padlólemez kialakítása volt az oka annak, hogy Barcelonában visszaesett a teljesítménye.

