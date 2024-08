A McLaren betekintést engedett a hátsó szárnyaik jövőbeni alakulásába

A szárny nem a legalacsonyabb leszorítóerejű változat, amit a wokingi csapat idén használt eddig, de vélhetően egy új szettnek az első darabja, melynek egyéb variánsait a különböző típusú pályákon sorra fogják bemutatni.

A hátsó szárnyakat általában három egyszerű kategóriába soroljuk: Alacsony, közepes és magas leszorítóerejűek. A versenynaptárban szereplő pályák sokfélesége miatt azonban elkerülhetetlen, hogy ennél bonyolultabb legyen a helyzet, ugyanis alkalmazkodnia kell a csapatoknak a különböző helyszínekhez.

A csapatok már a gerendaszárnnyal is igyekeznek kiegyensúlyozni a hátsó szárnyak leszorítóerejét és légellenállását, ez az, amitől függ ugyanis, milyen az autó egyensúlya. Ráadásul a felső szárnylap ívhúrjának hossza, az, hogy van-e külön szegély a felső szárnylap hátsó szélén vagy nincs, valamint a csúcsszekció és a szárnyvéglapon található kivágott rész alakja is módosíthatja, egy szárny hogyan felel meg egyes követelményeknek.

A McLaren Belgiumban bemutatott hátsó szárnyát alaposabban megvizsgálva látható, hogy új dolgokat hoz a szezon korábbi részében hozott hátsó szárnyakhoz képest. Ezek közül a legfeltűnőbb a vezérsík és a szárnyvéglap között kialakult átmeneti zóna, mely egy sokkal szögletesebb alakot hoz létre a két lap között.Ennek számos következménye van, ugyanis ennél a találkozásnál számos légáramlat olvad egybe. A kivágott rész alakja és a félig leválasztott csúcsszekció is módosult tehát.

Az új szett alacsonyabb leszorítóerős változata természetesen az engedélyezett terület kisebb részét tölti ki, de ezt a szárny teljes fesztávolságában. Ennek eredményeként teljes széltében nagyjából egyenletes marad a szárny alakja, nem kanál alakú, ahogy azt a mostani szabályok alapján már megszokhattuk.

A felső szárnylapot is újratervezték ezen változások fényében, nem csak azért, hogy zárt állapotban is megfelelően működjön, nyitott DRS-nél is nagyobb teljesítményt várnak tőle. Ez egyértelmű váltás a McLaren eddigi filozófiájáról, mégpedig a Red Bull felé, akik a ground effect korszakban a legerősebb DRS-t alakították ki.

A McLaren újramodellezte a V-alakú bemetszést is a felső szárnylap közepén, idén már harmadszor. A bemetszést a felső szárnylap megváltozott méretéhez igazították, de úgy, hogy figyelembe vették a felső szárnylap hátsó szélére illesztett szegélyt.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotót készítette: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mindeközben a szárnyvéglap külső oldalán hátrafelé emelkedő horpadás, mely már egy jó ideje a McLaren arculatának része volt, eltűnt. Ez a gerendaszárnyon és a hátsó fékvezetéknél található szárnyacskákon okozott további változásokat, ugyanis ez a három elem, melyek viszonylag közel vannak egymáshoz, együttműködik.