A McLaren attól félt, ők mellélőttek a lágy gumikkal

Mivel a pálya már nagyrészt száraz volt, mire a nagy balesetet követően ismét elindulhatott a száguldás, így nem az volt a kérdés, hogy kell-e esetleg még esőgumi, hanem az, hogy ki melyik slick keveréket választja.

Sergio Perez, Juki Cunoda és Sebastian Vettel mellett csak a két McLaren döntött úgy, hogy ők a piros oldalfalú, jobban tapadó, de hamarabb elkopó lágyakat teszik fel. „Megkérdeztem a stratégáinkat, és ők elég magabiztosak voltak abban, hogy sikerülni fog. Én viszont nem voltam benne biztos, hogy őszinte legyek” – mesélte Seidl.

„Ezek a srácok viszont részletesen kielemeztek mindent, látták a pénteki hosszú etapokból is, valamint a versenyzőkkel is megbeszélték a döntést, így összességében bíztak abban, hogy ez a helyes lépés. Természetesen olyan helyzetbe akartunk kerülni, hogy dobogót szerezzünk, ezért is esett a választás a lágyakra.”

A kockázatvállalás végül bejött, hiszen Norrisnak már az újraindításnál sikerült megelőznie Leclerc-t, majd pedig szépen tartotta magát, és csak a futam hajrájában ment el mellette Hamilton. Seidl is egyértelművé tette, hogy a pozíciónyerés reményében akarták a lágyakat.

„A másik ok az volt, hogy nem volt egyértelmű, hogy milyen rajt lesz, az állórajt esetében pedig szerintem még nagyobb lett volna az előny a közepeseken indulókhoz képest.” Ezzel kapcsolatban például Sebastian Vettel is elmondta, hogy ő is az állórajtban bízva tetette fel a lágyakat, az FIA végül azonban másként határozott.

